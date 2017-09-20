Раскритикованный центр «Учебник» ответил на критику депутатов

Руководитель центра выразила надежду на замечания и предложения по экспертизе учебников.

В центре «Учебник» ответили на критику депутата Мажилиса Ирины Смирновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова предлагает депутату Ирине Смирновой войти в состав общественного совета организации, а также принять деятельное участие в экспертизе учебников для 3, 6, 8 классов.

«Проекты учебников для 2, 5 и 7 классов были размещены на портале «Общественная оценка качества учебников» РНПЦ «Учебник» с ноября 2016 года по май 2017 года. За 8 месяцев на портал поступило около 5 тысяч замечаний и предложений от экспертов, учителей и родителей, которые были учтены авторами учебников при их доработке. Кроме того, в текущем году мы предложили депутатам участвовать в экспертизе учебников в составе республиканской комиссий. К сожалению, не все депутаты, включенные в состав республиканской комиссии, приняли участие в ее работе. Вместе с тем, необходимо отметить депутатов Бекболата Тлеухана и Жамбыла Ахметбекова, которые активно работали в комиссии», - сказала Бейбиткуль Каримова.

По ее словам, в этом учебном году центр также приглашает всех депутатов принять участие в работе предметных комиссий.

Отмечается, что проекты всех учебников для 3, 6, 8 классов сегодня размещены на сайте центра «Учебник» и находятся в свободном доступе.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны, в том числе учителя, представители родительского сообщества, общественники и депутаты, будут вносить замечания и предложения в процессе проведения апробации и экспертиз учебников, что позволит своевременно внести соответствующие коррективы и изменения для улучшения их качества», - сказала Б. Каримова.