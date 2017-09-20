Эксперты назвали главные проблемы дорог Атырауской области

20 сентября 2017 года прокуратура Атырауской области на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью подняла вопросы обеспечения безопасности дорожного движения области, сообщает Zakon.kz.

- Как показали результаты анализа, 51% автомобильных дорог Атырауской области требуют серьезного ремонта и находятся в плохом состоянии, что безусловно вызывает сильное недовольство жителей нашей области – рассказал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

Хотя принимаемыми государственными органами мерами в этом году удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) на 13,6 %, последствия имевших место ДТП не утешительные, в текущем году в них пострадали 209 человек, из них 28 человек погибли.

Согласно анализу, наиболее опасным участком является трасса Атырау-Астрахань, где в текущем году погибло 7 человек, 15 получили различные травмы.

Основными причинами ДТП являются недостаточное качество дорог, нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на встречную полосу.

Оставляет желать лучшего и качество пассажирских перевозок по области, прокуроры посчитали, что в настоящее время для полноценного обеспечения пассажиров не хватает 178 единиц автобусов.

Хуже всего, по Атырауской области регулярные межрайонные пассажирские перевозки организованы лишь по маршруту «Атырау-Кулсары», а между областным центром и другими социально значимым направлениям маршруты не организованы.

Из-за этого граждане по основным дорогам Атырау - Индер, Атырау-Махамбет, Атырау-Құрмангазы, Атырау-Исатай, Атырау-Макат, Атырау-Миялы вынуждены ездить на незарегистрированных частных такси, увеличивая риск ДТП.

Большое нарекание со стороны граждан вызывает культура водителей маршрутов и кондукторов, в акимат в текущем году поступило 42 жалоб на них, все они нашли свое подтверждение, 1 водитель был уволен, остальные получили различные наказания.

Доходило до того, что водители и кондуктора требовали оплату за проезд у льготников (школьников, инвалидов и т.д.), самовольно изменяли направление маршрута, устраивали гонки, чтобы сократить время проезда и т.д.

Вот недавно в местных СМИ написали, что кондуктор выгнал школьника с автобуса, несмотря на то, что проезд для них бесплатный– неслыханное, недопустимое поведение – возмутился прокурор области.

Уполномоченному органу нужно наказывать фирмы перевозчики, вплоть до отзыва разрешения за подобные нарушения, только тогда будет эффект и не будет повторения подобного – отметил он.

Обсуждаемые на данном совете вопросы являются весьма актуальными и волнуют всех жителей нашей области, поэтому это не должно остаться на бумаге, а должно найти свое логическое завершение этого от нас будут ждать граждане – резюмировал прокурор области.

В целом по результатам Координационного совета, прокурорами подготовлены ряд предложений в акимат области по улучшению ситуации на дорогах, а также готовится ряд предложений по внесению изменений в законодательные акты страны.