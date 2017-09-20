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Масляков прокомментировал тему запрета номеров о президентах в КВН

20 сентября 2017, 18:52

"Шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут".

Президент Международного союза КВН Александр Масляков — старший прокомментировал информацию о существовании в программе запрета на номера и сценки о президентах, пишет RT.

«В связи с «обеспокоенностью» некоторых журналистов по поводу «запрета на номера и сценки про президентов» мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков», — приводит пресс-служба КВН слова Маслякова.

Он отметил, что достаточно посмотреть КВН по телевизору и «убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут».

В сети было опубликовано интервью бывшего лидера команды СОК и редактора Высшей лиги КВН Дмитрия Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.

В пресс-службе КВН опровергли данную информацию.

Фото 24smi.org


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