Ученые рассказали о шокирующем древнем ритуале погребения

Этот обряд проводился для того, чтобы укрепить связь покойного с душой. Такой вывод сделали ученые, исследовав кости древних жителей, которые были найдены в 1911 году в кургане эпохи неолита в Карроукиле, пишет РенТВ со ссылкой на Inforeactor.

Эти останки считались утерянными, но в 2001 году их обнаружили в архиве Кембриджского университета.

Подобные ритуалы проводились с 3500 по 2900 годы до нашей эры. На костях древних ирландцев были найдены следы каменных орудий на плечах, локтях, бедрах и лодыжках. По мнению ученых, это указывает на то, что тела погибших подвергались деконструкции.

Фото: pasthorizonspr.com