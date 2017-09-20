Казахстан никогда не отправит своих миротворцев в Сирию - эксперт

В будущем вопрос об отправке казахстанских миротворцев в Сирию не будет иметь актуальности. Действовать же в обход реалиям Астана не привыкла.

В настоящее время Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и прекрасно понимает, что в будущем вопрос об отправке казахстанских миротворцев в Сирию не будет иметь актуальности. Действовать же в обход реалиям Астана не привыкла. Таким мнением с собственным корреспондентом BNews.kz в Баку поделился руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Это не в правилах Астаны, поскольку вовлечение нового игрока в сирийскую политику чревато лишь осложнением ситуации. Когда на повестке стоит вопрос о деэскалации конфликта, любое внешнее вмешательство даже с благими намерениями может выглядеть неуместным», - подчеркнул собеседник агентства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами в Астане 14 сентября высказался об условиях отправки Казахстаном миротворцев в зоны деэскалации в Сирии. По словам Н.Назарбаева, вопрос об отправке своих военных в Сирию может рассматриваться Казахстаном лишь при наличии решения Организации Объединенных Наций об отправке таких сил.

«В последнее время в СМИ высказывалось множество предположений, основанных на неподтвержденной информации о том, что Казахстану поступило предложение направить своих миротворцев в зону сирийского конфликта. К сожалению, подобная информация стала обрастать всевозможными слухами и инсинуациями, в частности, по поводу якобы оказываемого на Астану давления извне. Окончательную точку в этом вопросе поставил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявив, что власти Казахстана могут направить в Сирию свой миротворческий контингент, если подобное решение будет принято на уровне ООН. Таким образом, Президент отвел риски, чреватые серьезным ущербом для имиджа своей страны, которая изначально опиралась на принципы ООН в этом сложном вопросе и даже, предоставив свою площадку для проведения переговоров между сторонами, участвующими в конфликте, сохраняла нейтралитет и необходимую выдержку», - прокомментировал азербайджанский эксперт.

Именно такая позиция Астаны, ее вклад в дело разрешения сирийского кризиса не дают покоя тем, кто вынашивает планы отстранить Казахстан от столь важного процесса.

«Тот факт, что именно ООН, вернее авторитетное мнение этой организации является решающим в вопросе участия казахстанских миротворцев в сирийском конфликте, показывает незыблемость внешнеполитических приоритетов Казахстана и универсальный характер внешней политики Астаны, опирающейся, прежде всего, на примат международного права», - считает И.Велизаде.

По словам эксперта, в Казахстане всегда считали и считают, что именно нарушение международного права является причиной большого числа конфликтов на планете, которые можно разрешить, исключительно руководствуясь нормами международного права.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Гражданская война между военизированными формированиями с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят в Женеве и Астане.