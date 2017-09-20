В Алматинской области молодежь поддерживает «Рухани жаңғыру»

В одном из живописных мест области в зоне отдыха «ECO PARK TOUR» собралась активная молодежь со всего региона.

В сельском округе Кыргызсай Уйгурского района состоялся молодежный форум «Туған жерге туыңды тік!», передает Zakon.kz.

Стоит отметить, организаторами мероприятия выступили Управление молодежной политики и Общественный фонд «Благие дела».

В одном из живописных мест области в зоне отдыха «ECO PARK TOUR» собралась активная молодежь со всего региона.

Неформальная встреча на открытом воздухе изначально способствовала разговору по душам. После чего разговор шел об основных направлениях развития региона, об активизации сельской молодежи, прививании чувства патриотизма, привлечении к труду и бизнесу, а также реализации государственных и местных программ. При этом особый акцент был сделан на модернизации общественного сознания и противодействии терроризму и религиозному экстремизму.

В мероприятии участвовали около 200 человек, среди которых молодежные лидеры области, представители рабочей молодежи, молодые ученые, депутаты, деятели культуры, бизнесмены, спортсмены, специалисты аграрной сферы, победители республиканского и регионального конкурса «Жайдарман», участницы конкурса красоты, руководители республиканских молодежных организаций и представители СМИ.

Подчеркнем, что форум проходил в течение двух дней. В первый день участников форума поделили на три группы.

Первой группе про азы бизнеса рассказал наставник тренингового центра «Арбис» Акан Мергембаев. Он раскрыл все секреты открытия своего дела, а именно кондитерской, СТО, столовой и многое другое.

А религиовед, директор фонда «Ұлы мұра» Тимур Нусипханов поведал второй группе о профилактике идей терроризма в молодежной среде.

Перед третьей группой выступил известный блогер Нурлан Жанай. Он рассказал, как нужно с пользой использовать социальные сети.

Во второй день форума обсуждали одну из основных проблем нашего общества - маргинальную молодежь. А именно, речь шла о тех юношах и девушках, которые не могут найти свое место в жизни. Поэтому основная задача - трудоустроить маргинальную молодежь и вовлекать их в различные мероприятия и проекты. Ведь именно эта часть общества легко поддается влиянию посредством большого количества свободного времени и невольно могут быть вовлечены в различные террористические группировки.

После чего состоялось официальное открытие форума, где присутствовал заместитель акима области Жаксылык Омар.

- Я уверен, что каждый присутствующий здесь достоин уважения, так как именно вы стремитесь внести свой вклад в развитие страны. Конечно, все это требует хороших знаний, целеустремленности, трудолюбия и самоотдачи. Главное, помните о духовной модернизации, ведь в ее основе лежит глубокое понимание национальной идеи программной статьи Елбасы. Чтобы войти в тридцатку развитых стран, мы должны повысить цифровую грамотность населения. И какой будет наша страна в будущем, зависит только от вас. Не зря же говорят, будущее в руках молодежи, - сказал Жаксылык Омар.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной Домом культуры Уйгурского района. В свою очередь, участники форума поблагодарили организаторов и заверили, что постараются оправдать надежды.

Далее все участники возвели флагшток на самую высокую вершину горы Кетпен.

В завершение двухдневного форума ряд районных активистов отметили благодарственными письмами.