В России нашли тело пропавшей три года назад актрисы театра

В лесу под Красноуральском ещё в начале сентября обнаружили тело актрисы Елены Шаховой. Женщина пропала три года назад, где она находилась всё это время и почему не выходила на связь – неизвестно. До пропажи Елена Шахова долгое время была одной из ведущих актрис театра "Волхонка".

– Три года назад Елена пропала без вести – попросту не вернулась из отпуска к началу театрального сезона, что на неё совершенно не похоже, – рассказал E1.RU друг Шаховой Алексей. – Незадолго до этого по неизвестным причинам она поменяла свою однушку на Эльмаше, которой долго дожидалась, живя в аварийном доме, на комнату на Посадской и взяла довольно ощутимый для её скромных доходов кредит. Это тем более странно, ибо Лена последние годы жила довольно аскетично и только любимой работой.

С тех пор, по словам Алексея, единственной весточкой от Елены было SMS-сообщение двоюродной сестре в Москву. Она просила не волноваться и написала, что решает личные проблемы.

– Но ведь SMS мог отправить кто угодно – это ведь даже не голос, – говорит мужчина. – Были какие-то слухи и домыслы о молодом альфонсе – одинокая женщина бальзаковского возраста, творческая натура.

Елену Шахову пытался найти и бывший муж, но тоже не смог этого сделать.

– Лена – моя первая жена, мы разошлись в 1988-м, последний раз встречались в 1999-м, – пояснил E1.RU Сергей Бублий. – Один-два раза созванивались лет пять назад. Года три назад кто-то из сокурсников сообщил мне, что Лена пропала – после отпуска не вышла на работу, и с тех пор её никто не видел. Я пытался через общих знакомых найти её, но безуспешно.

В полиции Красноуральска подтвердили, что 2 сентября в лесу нашли тело женщины, на вид которой 45–50 лет. Рост примерно 160–165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые с сединой, короткие. Женщину уже опознали по фотографии её родственники и коллеги, а завтра они приедут на опознание в Красноуральск. По данным источника E1.RU, смерть носит ненасильственный характер – никаких следов побоев на теле нет.

В Следственном комитете пока не подтверждают, что в лесу нашли именно Елену Шахову, но её сокурсники уже выражают соболезнования родным в социальных сетях и публикуют памятные видео с архивными фотографиями актрисы.

Елена Шахова в 1982 году окончила Свердловское театральное училище, затем по распределению уехала в Чебоксары, где десять лет служила в Русском драматическом театре. Также играла в Краснодаре и в Екатеринбурге. Она лауреат премии "Браво!" Министерства культуры Свердловской области и Екатеринбургского отделения СТД РФ в номинации "Лучшая роль второго плана" за роль Лизаветы Богдановны в спектакле "Месяц в деревне" в 1999 году. В апреле 2008 года Елена стала лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.