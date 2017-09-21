Как украли победу у Головкина

Автор канала "Ветеран второразрядник" на YouTube Artorias Boxing провел подробный анализ поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, основываясь на статистике CompuBox, опубликованной на сайте Boxingscene.com, и судейским запискам, пишетVesti.kz.

После тщательного подсчета ударов блогер задается вопросом, каким образом судьи вынесли вердикт не в пользу казахстанского боксера.

«Я придерживаюсь точки зрения, что Головкин выиграл», - говорит он.

Головкин - Альварес:

1-й раунд: 8:8

2-й раунд: 11:8

3-й раунд: 10:9

4-й раунд: 16:6

5-й раунд: 17:5

6-й раунд: 15:6

7-й раунд: 15:4

8-й раунд: 21:6

9-й раунд: 13:5

10-й раунд: 25:12

11-й раунд: 13:4

12-й раунд: 17:9.

Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера - 181:82 в пользу Головкина.

При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.

Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание на другого судью - Дона Треллу. Именно он отдал седьмой раунд "Канело", при том что Моретти и даже скандальная Аделаида Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам Artorias Boxing, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.

В Сети появилось видео 2013 года, на котором судья Аделаида Берд, отдавшая победу Альваресу со счетом 118-110, объяснила свои критерии судейства.