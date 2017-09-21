Как украли победу у Головкина
Эксперт проанализировал судейские записки.
Автор канала "Ветеран второразрядник" на YouTube Artorias Boxing провел подробный анализ поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, основываясь на статистике CompuBox, опубликованной на сайте Boxingscene.com, и судейским запискам, пишетVesti.kz.
После тщательного подсчета ударов блогер задается вопросом, каким образом судьи вынесли вердикт не в пользу казахстанского боксера.
«Я придерживаюсь точки зрения, что Головкин выиграл», - говорит он.
Головкин - Альварес:
1-й раунд: 8:8
2-й раунд: 11:8
3-й раунд: 10:9
4-й раунд: 16:6
5-й раунд: 17:5
6-й раунд: 15:6
7-й раунд: 15:4
8-й раунд: 21:6
9-й раунд: 13:5
10-й раунд: 25:12
11-й раунд: 13:4
12-й раунд: 17:9.
Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера - 181:82 в пользу Головкина.
При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.
Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание на другого судью - Дона Треллу. Именно он отдал седьмой раунд "Канело", при том что Моретти и даже скандальная Аделаида Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам Artorias Boxing, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.
В Сети появилось видео 2013 года, на котором судья Аделаида Берд, отдавшая победу Альваресу со счетом 118-110, объяснила свои критерии судейства.