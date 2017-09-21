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В четверг север и восток Казахстана окажутся во власти дождей

21 сентября 2017, 06:00

Местами усилится ветер.

На большей части территории республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и на востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами усилится ветер.

В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами – пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: преимущественно ясно, +22°.

В Алматы: ясно, +21°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ФотоКто

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