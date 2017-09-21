В четверг север и восток Казахстана окажутся во власти дождей
21 сентября 2017, 06:00
Местами усилится ветер.
На большей части территории республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и на востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами усилится ветер.
В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами – пыльная буря, ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: преимущественно ясно, +22°.
В Алматы: ясно, +21°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ФотоКто
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