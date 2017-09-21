Вступает в законную силу постановление об освобождении Серика Ахметова

Постановление Абайского районного суда о замене реального срока лишения свободы на ограничение в отношении экс-премьер-министра Казахстана Серика Ахметова никем не обжаловано и вступило в законную силу, передает МИА «Казинформ»





Прокуратура согласилась с предстоящим освобождением Ахметова и не стала подавать протест. В ходе судебного процесса 5 сентября, где рассматривался вопрос о замене реального лишения свободы на ограничение, прокуроры также поддержали ходатайство осужденного Ахметова. 21 сентября утром постановление суда будет вручено для немедленного исполнения администрации колонии АК 159/18 департамента уголовно-исполнительной системы, расположенной в поселке Карабас Абайского района.





Ожидается, что после проведения всех процедур в течение дня Серик Ахметов будет освобожден. Известно, что Ахметов с 11 июля 2016 года был переведен на облегченные условия отбывания наказания за счет хорошего поведения и активного участия в воспитательных мероприятиях в стенах учреждения.





Серик Ахметов имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых осужденными. Пятого сентября Серику Ахметову неотбытую часть наказания в виде 4 лет и 26 дней суд заменил на ограничение свободы на тот же срок. Отбывать этот срок Серик Ахметов будет по месту жительства.





Напомним, 18 ноября 2014 года суд санкционировал Серику Ахметову меру пресечения «домашний арест». Серик Ахметов признан виновным по статье 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», статье 310 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и статье 307 «Злоупотребление должностными полномочиями». Приговором суда от 11 декабря 2015 года ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии общего режима. При этом 1 год и 23 дня он провел под домашним арестом. Судья специализированного суда при оглашении приговора указал сотрудникам уголовно-исполнительной системы зачесть в срок отбытия наказания этот 1 год и 23 дня из расчета два дня за один день, что соответствует части 4 статьи 62 УК. Другими словами, два дня, проведенные под домашним арестом, приравнены одному дню в колонии. Получается, Ахметов на момент оглашения приговора уже отбыл 6 месяцев и 11 дней.





Осужденный Ахметов подал апелляционную жалобу. Коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда 14 марта 2016 года снизила срок до восьми лет лишения свободы. Серика Ахметова этапировали из следственного изолятора в колонию АК 159/18 в поселке Карабас Абайского района. Абайский районный суд Карагандинской области 19 января 2017 года применил в отношении Ахметова норму закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» и снизил срок на ¼ часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней.





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