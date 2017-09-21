ФРС США начинает изъятие долларов
21 сентября 2017, 08:39
С октября американский центробанк начнет сокращать свой баланс.
Федеральная резервная система США приступает к новому этапу ужесточения денежно-кредитной политики, передает finanz.ru.
На заседании в среду Комитет по открытым рынкам ФРС оставил без изменений ключевую ставку в диапазоне 1-1,25% годовых, а также объявил о старте программы изъятия долларовой ликвидности из финансовой системы.
С октября американский центробанк начнет сокращать свой баланс, избавляясь от долговых бумаг правительства США и ипотечных агентств, купленных в период с 2008 по 2014 год.
Избыточная денежная масса хлынула на рынки, вызвав их бурный рост: фондовые индексы в США и Европе взлетели в 3-4 раза; стоимость займов для компаний и правительств упала до исторических минимумов; рекордный приток капитала разогрел развивающиеся страны.
Пока ФРС реинвестирует средства от активов на балансе - как только у облигаций наступает срок погашения регулятор покупает те же бумаги на ту же сумму. Но начиная с октября от этой практики откажутся: Федрезерв начнет гасить казначейские облигации на 6 млрд долларов в месяц, ипотечные - на 4 млрд.
Через квартал объем программы увеличится до 12 и 8 млрд долларов соответственно, а еще через год достигнет 50 млрд долларов в сумме.
Результатом станет "сокращение доступных банкам резервов", констатирует ФРС: денежная масса будет уходить обратно в ЦБ и по сути "сжигаться". До конца 2018 года объем изъятий составит 500 млрд долларов.
Фото: ШколаЖизни.ру
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