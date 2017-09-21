Акимат Алматы начинает принудительное отчуждение земель для госнужд

В Медеуском районе Алматы будет строиться транспортная развязка.

Акимат Алматы начинает принудительное отчуждение земельных участков и недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд. Постановление № 3/240-2064 от 19 сентября было опубликовано в газете " Вечерний Алматы ".





Речь идет о земельных участках в Медеуском районе, расположенных по проспекту Рыскулова, угол Кульджинского тракта. Там будет строиться транспортная развязка.





Датой принудительного отчуждения определено 31 декабря 2017 года.





"Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан", - говорится в тексте постановления.





Земельные участки будут переданы на баланс Управления финансов Алматы, за которым будет зарегистрировано право собственности.





Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя акима города С.Макежанова.

В перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению попали ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО «Ақбастау логистик», ТОО «Caspian Food» и другие.



