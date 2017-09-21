В Кызылорде определили перспективы дальнейшего применения цифровых технологий в регионе

Подводя итоги заседания, аким области Крымбек Кушербаев дал ряд поручений по внедрению инновационных технологий и Интернет-приложений в регионе.

В Кызылорде на собрании актива обсудили вопросы развития ІТ-технологий в регионе.





Открывая заседание, аким области Крымбек Кушербаев привел слова Главы государства Н.А.Назарбаева о том, что «вхождение в 30 развитых стран мира требует от Казахстана нового информационного развития и скорейшей технологической модернизации».





"В этой связи мы должны обратиться к цифровым технологиям, системам, их возможностям. Они делают города "умными", а села выводят на онлайн-связь. При этом необходимо повышать цифровую грамотность населения, доступным языком объяснять значимость государственной программы по цифровизации Казахстана», - отметил аким области.









О возможностях и предстоящих задачах в этом направлении рассказал заместитель акима области Евгений Ким.





К слову, в Кызылорде уже успели оценить преимущества передовых технологий. В Ситуационном центре акимата области ведутся работы по внедрению программно-математической модели для проведения анализа показателей развития области, а также прогнозирования их достижения. В частности, по сельскому хозяйству возможно прогнозирование урожайности риса, по паводковым ситуациям – рельефное моделирование. Для использования искусственного интеллекта в принятии решений будет применено сценарное моделирование с использованием технологий Machinе-Learning по краткосрочному прогнозированию. Напомним, что ещё в 2015 году на выставке аудиовизуальных инноваций в городе Амстердам (Нидерланды) Ситуационный центр Кызылординской области стал обладателем гран-при международного конкурса аудиовизуальных инноваций " InAVationAwards" в номинации «Лучший центр управления». Проект вызвал большой интерес у структур управления из Казахстана и России. Следует отметить, что Ситуационный центр является первым региональным проектом в РК подобного типа.









Представитель по работе с государственным сектором компании «Microsoft» Дархан Кашкинбаев внес ряд предложений в сфере применения цифровых технологий в работе госорганов.





«Кызылординская область стала первым регионом, который вошел в образовательную систему компании «Microsoft». У нас есть всемирный образовательный портал, в котором можно оставить сведения о родном городе или крае. Сейчас кызылординские школьники собирают такой контент, т.е. ваша область стала передовой в этом плане», - отметил Дархан Кашкинбаев.









Напомним, что в апреле текущего года Кызылординская область первой подписала меморандум о сотрудничестве с компанией «Microsoft». С июля т.г. в регионе начали совместно посредством онлайн-обучения готовить высококвалифицированных специалистов, применяющих современные инженерно-компьютерные технологии. Кроме того, ведутся переговоры по созданию на базе Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата офиса «Академии Microsoft» для проведения совместных научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ.





Подводя итоги заседания, аким области Крымбек Кушербаев дал ряд поручений по внедрению инновационных технологий и Интернет-приложений в регионе.







