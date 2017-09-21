Собчак об участии в президентских выборах в РФ: Я ничего подобного никому не говорила
21 сентября 2017, 09:45
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что занимается "крупным проектом", который является журналистским, а не политическим.
Российская телеведущая Ксения Собчак сказала в комментарии телеканалу "Дождь", что никому не заявляла о намерении участвовать в выборах президента России.
"Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила. Слухи о моем выдвижении – провокация и очередная попытка дискредитации. Я сейчас занимаюсь одним крупным проектом, но он журналистский, а не политический", – сказала Собчак.
20 сентября глава предвыборного штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в Facebook написал, что "решение Собчак принято".
"Судя по количеству журналистов, околополитиков и прочих деятелей, которые в последние недели "по секрету" рассказывали о том, что ведут те или иные консультации относительно взаимодействия со штабом Ксении Собчак в том или ином качестве, решение Ксенией принято. По крайней мере некий штаб она точно формирует. (А это значит, и определенные договоренности есть, и определенные бюджеты выделены)", – заявил он.
20 сентября в Telegram появился канал "Ксения Собчак", в описании которого говорится, что это "официальный канал кандидата в президенты Российской Федерации".
Позже Собчак написала в Instagram, что у нее нет канала в Telegram.
"Дорогие друзья! У меня нет Telegram-канала, и все сообщения, кроме тех, которые вы видите в моих официальных Instagram, Facebook и Twitter, – фейк. Не ведитесь на провокации врагов", – заявила ведущая.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин пока официально не объявил о намерении баллотироваться на очередной срок.
1 сентября "Ведомости" со ссылкой на собеседников в администрации Путина и близких к ней экспертов написали, что в Кремле рассматривают пять–семь кандидатур женщин, которые могли бы противостоять действующему президенту России Владимиру Путину на выборах в 2018 году. По словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. "Идеальным вариантом" называли телеведущую Собчак.
Сама журналистка заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах в России в 2018 году и становиться спарринг-партнером Владимира Путина по договоренности с его администрацией.
Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 году нынешний председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада ("Союз правых сил") получила 3,84%.
5 сентября Путин заявил, что не против возможного участия журналистки Ксении Собчак в президентских выборах.
фото: 24СМИ
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