Собчак об участии в президентских выборах в РФ: Я ничего подобного никому не говорила

"Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила. Слухи о моем выдвижении – провокация и очередная попытка дискредитации. Я сейчас занимаюсь одним крупным проектом, но он журналистский, а не политический", – сказала Собчак.

Позже Собчак написала в Instagram, что у нее нет канала в Telegram.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин пока официально не объявил о намерении баллотироваться на очередной срок.





1 сентября "Ведомости" со ссылкой на собеседников в администрации Путина и близких к ней экспертов написали, что в Кремле рассматривают пять–семь кандидатур женщин, которые могли бы противостоять действующему президенту России Владимиру Путину на выборах в 2018 году. По словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. "Идеальным вариантом" называли телеведущую Собчак.





Сама журналистка заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах в России в 2018 году и становиться спарринг-партнером Владимира Путина по договоренности с его администрацией.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 году нынешний председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада ("Союз правых сил") получила 3,84%.





5 сентября Путин заявил, что не против возможного участия журналистки Ксении Собчак в президентских выборах.