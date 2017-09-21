На партийные слушания вынесли Госпрограмму индустриально-инновационного развития

В 2018 году в стране планируется запуск ещё более 150 проектов на сумму, превышающую 1 трлн тенге.

Контроль за реализацией ГПИИР нуротановцы осуществляют по поручению Главы государства.





Сегодня в Астане Мухтар Кул-Мухаммед вместе с депутатами, членами фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК, заслушали отчет министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека.





По данным руководителя профильного ведомства, за 7,5 лет в рамках в рамках Карты индустриализации в Казахстане было введено 1060 проектов на сумму 5,1 трлн тенге, создано свыше 100 тысяч постоянных рабочих мест.





В 2018 году в стране планируется запуск ещё более 150 проектов на сумму, превышающую 1 трлн тенге. При этом будет создано не меньше 15 тысяч новых рабочих мест.





Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», выступая на заседании подчеркнул, что за годы независимости, благодаря личным усилиям Главы государства, Казахстан достиг значительного прогресса в развитии несырьевых секторов экономики. С момента реализации Госпрограммы темпы роста обрабатывающей промышленности выросли на 25,2%, в стране появилась новая индустриальная база, которая обеспечила продуктивную занятость.





«Партия «Нұр Отан» продолжит партийный контроль за исполнением поручений Президента и реализацией ключевых государственных и правительственных программ», - резюмировал Мухтар Кул-Мухаммед.



