На школьные учебники в Казахстане потратили 27 млрд тенге

27 миллиардов тенге потратили из государственной казны на издание школьных учебников. Это почти в полтора раза больше, чем 2015 году, передает телеканал «Хабар 24».

Но качество книг по-прежнему вызывает нарекания. На очередном пленарном заседании Мажилиса депутат Ирина Смирнова обратилась с запросом на имя Главы Правительства. В своем обращении она просит разобраться в ряде вопросов, касающихся экспертизы учебников, квалификации авторов и периодичности выпуска новых изданий?

Есть ли необходимость переиздавать учебники каждые 4 года? — интересуется депутат.

«Министерство образования и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников. Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объеме. Однако на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфическое исполнение, совсем не здоровье сберегающие вес и размеры — это никак не влияет», — сказала депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова.