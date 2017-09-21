Семь школ в ВКО оснастят мебелью местного производства

В ВКО прошла выставка мебельной продукции для школ и дошкольных учреждений. Благодаря данному мероприятию был налажен диалог между представителями сферы образования и производителями мебели.





Выставка во Дворце спорта им. Б. Александрова продемонстрировала потенциал местных товаропроизводителей. На всеобщее обозрение был выставлен широкий спектр мебельной продукции. Как отметил аким ВКО Даниал Ахметов, эта продукция смогла бы занять достойное место в школах и в дошкольных учреждениях.





- Каждый раз, когда мы посещаем школы, меня поражает, что оборудование, которое могут сделать наши мебельщики почему-то отсутствует. Сегодня мы собрали всех, кто реально может сделать эту продукцию. Школы должны понять наши возможности. Мы должны предпринять меры для вовлечения бизнеса в эту сферу. Семь школ будут оснащены мебелью местного производства. Обновление мебели тоже должно быть выполнено восточноказахстанскими рабочими,-сказал Д.Ахметов.





По качеству продукция местных производителей ничем не уступает зарубежным аналогам. И цена приемлемая. Однако, есть проблемы в государственных закупках. Об этом заявил директор палаты предпринимателей Восточно Казахстанской области Игорь Шацкий.





- К сожалению, пока нередки случаи, когда в государственных закупках побеждают китайские, российские и белорусские компании по производству мебели. Это выставка стала одним из первых шагов к налаживанию конструктивного диалога. Главная цель мероприятия – раскрыть потенциал местных бизнесменов,- резюмировал И.Шацкий.





Власть региона показал, что готов оказать поддержку. Заключено соглашение с фондом «Даму» в рамках которого местные товаропроизводители могут получить финансовую помощь. Акимат области совместно с Палатой предпринимателей будут давать заказ на мебель у местных предприятий. Еще один из ярких примеров поддержки - выделение участка лесного массива для производителей мебели. Теперь им не придется закупать древесину у поставщиков по рыночным ценам.



