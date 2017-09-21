На закрытии "Азиады" президент Туркмении может исполнить свою новую песню
21 сентября 2017, 11:27
Официально глава государства песню еще не презентовал, однако ее текст отлично подходит для закрытия Азиады.
17 сентября в Ашхабаде прошла церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает «Хроника Туркменистана».
Отбор зрителей для мероприятия начался в августе среди работников бюджетных учреждений. Одним из требований для прохождения отбора было наличие «чистой» семейной истории. От кандидатов требовалось предоставить справку о родственниках в трех поколениях (уч-арка маглумат). Тех, у кого в роду были лица, совершившие преступления или неблагонадежные граждане, к участию в массовке не допускали.
Как сообщают источники «Хроники Туркменистана», всего в качестве зрителей было отобрано около 40 тысяч человек. Их предупредили не только о необходимости присутствовать на церемониях открытия и закрытия Азиады, но и посещать соревнования. Людей набрали с избытком, чтобы при необходимости заменить тех, кто по тем или иным причинам не сможет участвовать на мероприятиях.
Несмотря на то, что репетиции начинались в два часа дня и продолжались до полуночи, людей заставляли приходить к 8 утра. Также были строгими требования к внешнему виду людей: женщины должны быть в национальных платьях, мужчины — в белых рубашках, черных брюках и галстуках. На этот момент мы обратили внимание при освещении церемонии открытия в прямом эфире.
Брать с собой телефоны запрещается. Питание «зрителям» также не предоставляют, однако приносить воду и еду с собой не запрещают.
В ходе репетиций массовку учат хлопать в ритм и в унисон кричать «Аркадага Шохрат!» (Слава Аркадагу!).
Помимо бюджетников, к репетициям привлекают и солдат-срочников, которых привозят к Олимпийскому городку на автобусах. Солдат, одетых в спортивные костюмы, рассаживают по краям каждого ряда. Громко хлопающие и кричащие военные выполняют роль заводил, на которых ориентируются остальные участники массовки.
Сценарий церемоний открытия и закрытия держится в строжайшем секрете. Однако, судя по всему, на церемонии закрытия будет исполнена новая песня президента «Ядымда» («Помню» или дословно «В моей памяти»), которую он сочинил в Авазе вместе с внуками во время отпуска.
Исполнение именно этой песни всеми участниками массовки репетируют чаще всего. Во время хорового исполнения песни, по рядам ходят организаторы и слушают, чтобы люди пели правильно. Если замечают даже небольшие ошибки, исполнение прерывают и начинают заново.
По некоторым, пока не подтвержденным данным, песню будет исполнять лично Гурбангулы Бердымухамедов. Официально глава государства песню еще не презентовал, однако ее текст отлично подходит для закрытия Азиады.
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