МИР РК: Объем экспорта продукции автомобилестроения за год превысил предыдущие показатели

В основном это рынки Беларуси, Таджикистана, России и Китая.

На V форуме машиностроителей РК министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подвел текущие итоги развития отечественной отрасли машиностроения, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«По итогам восьми месяцев текущего года объем производства машиностроения в РК составил более 550 миллиардов тенге. Рост производства - почти 6%. В частности, в секторе автомобилестроения источник финансового обеспечения (ИФО) составил 136,8%. Общая стоимость более 90 миллиардов тенге, это почти в три-четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал он.





Также за этот период значительный рост показывает экспорт продукции автомобилестроения.





«С начала этого года мы экспортировали продукцию автомобилестроения больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. В основном это рынки Беларуси, Таджикистана, России, Китая», - уточнил он.





Кроме того глава ведомства отметил сектор электротехнического машиностроения, который характеризуется наиболее стабильной динамикой производства, более углубленной локализацией в сравнении с другими секторами машиностроения.





«За восемь месяцев ИФО в секторе составило на уровне 131%, объем производства более 74 миллиардов тенге. На рост производства повлияло наращивание объемов крупнейших игроков этого рынка. В частности, производство электротехнических свинцово-кислотных аккумуляторов увеличилось на 38,8%. И превысило такую отметку как 1 миллион 300 тысяч единиц. Производство трансформаторов увеличилось более чем в два раза», - проинформировал Ж. Касымбек.





Наряду с этим, по его словам, активное развитие наблюдается в секторе железнодорожного машиностроения: производство грузовых и самородных вагонов почти в девять раз выросло по сравнению с прошлым годом.





Ксения Давыдова, Астана.



