Таргетированный подход

Владимир Осипов

Механизмы стимулирования притока инвестиций в Казахстан совершенствуются с каждым годом. Какие изменения происходят в этой сфере, как выставка «ЭКСПО-2017» повлияла на продвижение инвестиционного имиджа страны и каковы рычаги привлечения транснациональных корпораций в нашу республику? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказывает председатель правления АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» Максат Кабашев.

- Недавно завершившаяся в столице Международная выставка «ЭКСПО-2017», несомненно, стала самым знаменательным событием не только нынешнего года, но и последних лет в Казахстане. Максат Рахимжанович, что можно уже сейчас сказать о результатах выставки с точки зрения повышения привлекательности Казахстана для иностранных инвесторов?

- Конечно, проведение ЭКСПО в Астане - очень дальновидная инициатива Главы государства Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Те результаты выставки, которые мы наблюдали в течение лета, - более 200 государств-участников, бизнес-форумы, встречи, подписанные соглашения, налаженные контакты - это только вершина айсберга. Это пока только первый круг очевидных преимуществ от выставки «ЭКСПО», организованной на высокопрофессиональном уровне. Думаю, дальше мы увидим отсроченные во времени, но при этом еще более фундаментальные последствия для развития экономики Казахстана. Потому что успешное проведение ЭКСПО, за которое боролись многие страны мира, - это серьезная заявка на международной арене. Это огромный рывок с точки зрения узнаваемости Казахстана, с точки зрения продвижения имиджа страны, в том числе инвестиционного.

Конечно, Национальная компания KAZAKH INVEST постаралась максимально использовать эти уникальные возможности, мы открыли свою переговорную площадку - наш павильон - на территории ЭКСПО для переговоров с бизнес-делегациями, где провели более 100 встреч.

- Есть ли какие-либо конкретные результаты этих переговоров?

- Да, есть конкретные договоренности, и теперь необходимо их доработать: свести инвесторов с партнерами, запустить процесс. В частности, мы подписали ряд документов, определяющих дальнейшее сотрудничество с иностранными инвесторами. Среди них германская компания Linde Group, которая рассматривает сейчас возможность инвестирования 150 миллионов долларов в Казахстан. В рамках Недели провинции Хунань на ЭКСПО-2017 подписали меморандум о взаимопонимании с Hunan Xiangjiang New Area Development Group о возможности участия в проектах агропромышленного комплекса и в секторе ГМК. На данный момент компания изучает информацию, полученную в ходе визита в Астану. Для делегации инвестиционно-девелоперской компании Mubadala Development Company PJSC была организована встреча с участием руководителей крупных казахстанских компаний, таких как ТОО «ОХК», АО «КазТрансОйл», АО «НК «КТЖ». В результате было подписано рамочное соглашение между АО «НК «KAZAKH INVEST» и представительством Mubadala в СНГ о рассмотрении возможного финансирования казахстанских проектов. Также при поддержке посольства Казахстана в Турции мы подписали 9 инвестиционных документов с крупнейшими турецкими холдингами Calik Holding, Yildirim Holding, Yildizlar SSS Holding, Agrobest Group и другими на общую сумму 590 миллионов долларов. Речь идет о проектах по производству строительных материалов, машиностроительной продукции, химической промышленности, горно-металлургического сектора, энергетики в различных регионах Казахстана.

В целом лето, в том числе благодаря ЭКСПО, было достаточно плодотворным. В павильоне KAZAKH INVEST проведено более 30 мероприятий, включая прием 8 бизнес-делегаций, проведение 4 мероприятий, направленных на повышение узнаваемости компании и организацию B2B- и B2G-встреч.

- Когда KazNex был реорганизован в KAZAKH INVEST, делалось это, помимо всего прочего, для усиления статуса компании, для более эффективного взаимодействия с потенциальными инвесторами. Что еще принципиально изменилось в новой структуре?

- Для начала отмечу, что в чисто количественном выражении общий объем прямых иностранных инвестиций в деньгах в мире растет очень низкими темпами, в то время как спрос на них постоянно увеличивается. Это ведет к нарастанию конкуренции. Причем мы уже не говорим только о развивающихся рынках. Сегодня и развитые страны испытывают потребность в инвестициях и проводят соответствующую политику для их привлечения. Казахстану, чтобы не отставать в этой борьбе, необходимо было усилить роль агентства по привлечению инвестиций. Усиление произошло за счет придания компании нового статуса - «национальная». Совет директоров компании возглавил Премьер-министр страны. В него также вошли члены Правительства, главы министерств, а также независимые директора, имеющие обширный практический опыт работы в этой сфере. Также мы изменили подход к привлечению инвесторов - перешли в соответствии с лучшими практиками к адресной работе с ними. И такой подход себя оправдывает.

Мы определили приоритетные страны: США, Германия, Франция, Турция, ОАЭ, Китай, Россия. В этих регионах определили приоритетные компании, прежде всего ТНК. Выбрали секторы, которые, по нашему мнению, будут привлекательными для инвесторов. Это АПК, машиностроение, химия и нефтехимия, инфраструктура, ГМК и розничная торговля. По каждой отрасли подготовили презентацию, четкое предложение с отраслевой аналитикой и интересными проектами, которые адресно направляем потенциальным инвесторам.

Также мы понимаем, что США и арабские страны - это в большей степени финансы, а Китай, Турция, Европейский союз - больше промышленные компании с новыми технологиями, которые хотят в Казахстане развивать свой бизнес. Исходя из такой дифференциации, мы открыли представительства в этих странах

- Как партнеры за рубежом относятся к таким изменениям в подходе?

- Наши партнеры наконец-то видят, что есть фокус. Например, если вы инвестор из Европы и вам интересен рынок Китая, мы предлагаем следующую цепочку: в Казахстане есть хорошие условия с точки зрения географического положения, логистики и преференций, которые государство дает инвесторам, здесь можно поставить производство и экспортировать продукцию в КНР. Это находит хороший отклик.

- За неполных восемь месяцев работы какие Вы могли бы отметить основные достижения компании?

- Мы построили систему сопровождения иностранных инвесторов по принципу «одного окна». За прошедший период рассмотрели 117 вопросов инвесторов, из них решены положительно 26 обращений, в работе - 91. В основном они касаются визовой поддержки, предоставления земельных участков, получения многих разрешительных документов, лицензий, сертификатов и так далее. Сформирован единый перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов - их насчитывается 147 на сумму 49,8 миллиарда долларов. Дополнительно определены еще 32 новых иностранных инвестора. Все договоренности находятся на контроле и постоянном мониторинге в автоматизированной системе.

В целом за период деятельности АО «НК «KAZAKH INVEST» значительно увеличилось количество проводимых деловых мероприятий, в рамках которых налажены контакты с официальными представителями всех приоритетных стран, определенных в рамках Национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 годы.

- Недавно Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал критику в адрес компании, в частности, по вопросу привлечения крупных транснациональных корпораций. В чем заключается сложность для входа ТНК на казахстанский рынок, именно в перерабатывающий сектор?

- Что такое ТНК? Во-первых, это не просто какой-то офис в отдельно взятой стране, верно? Это компании, которые работают по всему миру, со своей глобальной стратегией и интересами. У них региональный, а не страновой подход, в этом смысле Казахстан является частью Центральной Азии. И наша страна сегодня - региональный лидер по уровню развития экономики и рыночных отношений.

Во-вторых, для ТНК очень важно понимать, насколько инвестиции в какую-то конкретную компанию в Казахстане или в этом регионе дадут синергию для общей бизнес-модели этой транснациональной корпорации и как это повлияет на котировки акций, кредитный рейтинг и тому подобное. Крупные международные корпорации, как правило, не пользуются услугами агентств по привлечению инвестиций, а работают с международными консультантами и инвестиционными банками. Принятие решений в транснациональных корпорациях - очень длительный процесс.

К ТНК в очередь стоят сотни компаний и стран с предложениями для инвестирования. Могу привести интересный пример. В конце 90-х - начале

2000-х годов компания Intel искала место для развития своего производства процессоров. Тогда они выходили за пределы США из-за того, что там было очень дорого, конъюнктура рынка менялась, нужны были новые локации. В итоге компания пришла в Коста-Рику и практически последние 15 лет вытаскивала экономику страны с точки зрения роста ВВП. И это интересный кейс, когда премьер-министр Коста-Рики 5 лет уговаривал компанию Intel, чтобы они открыли производство у них. Сегодня производство перенесено в Китай (опять-таки конъюнктура поменялась), но в Коста-Рике осталась научно-исследовательская база, где Intel проводит R&D-исследования. То есть такой большой кропотливой работой надо обязательно заниматься, но надо быть готовыми к тому, что это потребует времени.

Понимая все это, мы, со своей стороны, ищем новые подходы, договариваемся с инвестиционными банками, ищем подходы к крупным компаниям, предоставляем им аналитику, а также сохраняем фокус на уже существующих договоренностях, чтобы показать истории успехов для остальных.

Есть и положительные результаты в этом направлении. Мы уже отработали и подписали два инвестиционных контракта: с ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», инвестором, являющимся казахстанским проектом крупной транснациональной компании Mareven Food Holdings Limited (Кипр), и Hikma Pharmaceuticals PLC, транснациональной фармацевтической компанией, базирующейся в Лондоне, которая разрабатывает и производит оригинальные лекарственные препараты. В активной работе на стадии реализации сегодня находятся 11 проектов с ТНК (общая стоимость составляет 3,25 миллиарда долларов), а также 12 проектов «якорных инвесторов» (общая стоимость проектов - 1,32 миллиарда долларов).

- Страновые институты привлечения инвестиций достаточно развиты по всему миру, как Вы уже отметили, это уже целое движение в борьбе за большие деньги. Какими бенчмарками Вы руководствуетесь в своей работе, на кого ориентируетесь?

- Кого мы берем за пример? В первую очередь это Турция, похожий регион, схожий менталитет. Турция в начале

2000-х годов сделала прорыв с точки зрения привлечения инвестиций. Мы берем за модель работу агентства ISPAT. У них переняли систему работы CRM (Customer Relationship Management) - автоматизированного общения с клиентами, куда забиваем всю базу данных о проектах, инвесторах, о наших компаниях. Это система мониторинга, где все зафиксировано. С 1 октября запускаем CRM после тестовых проверок. Второй интересный опыт - ирландское агентство, которое больше нацелено на новые технологии. Очень эффективны восточноевропейские агентства - в Словении, Чехии.

Таких структур в мире больше 200 - это и региональные, и страновые, есть даже городские агентства. Мое личное мнение, что рано или поздно агентства по привлечению инвестиций трансформируются в нечто новое. Во что? Мы пытаемся это понять. Как будет выглядеть тот же самый KAZAKH INVEST через 5 лет? Над этим мы сейчас работаем. Пока мы выбрали и придерживаемся описанного выше таргетированного подхода.

Как мы будем выглядеть через несколько лет? Мы сейчас рассматриваем разные варианты, у нас есть интересные идеи, над которыми мы сейчас работаем и обязательно сообщим о результатах. Самое главное, Правительство Казахстана оказывает всемерную поддержку деятельности по привлечению инвестиций, это мы видим и в недавно принятой Национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 годы. Мы понимаем, что это также и большая ответственность. KAZAKH INVEST нацелен на результат, мы максимально работаем над реализацией задач, поставленных перед нами Главой государства.

- Если говорить о Центральной Азии, насколько она интересна мировому инвестору и какова роль Казахстана в регионе?

- Безусловно, Казахстан сегодня лидер с точки зрения развития инфраструктуры, с точки зрения законодательства, политической стабильности, приоритетности инвестиций. У нас есть все те же геополитические и геоэкономические преимущества, возможность предложить инвесторам соседние рынки, стран Таможенного союза или Китая например. С этой точки зрения мы имеем, как говорится, гандикап. Главное - его использовать, развивать и поддерживать темпы привлечения инвесторов в Казахстан.