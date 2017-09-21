Утверждены Правила формирования базы данных по ОПВ и ОППВ и Правила обмена информацией между АИС ЦИО и ЕНПФ

Приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 августа 2017 года № 232 были утверждены:

1) Правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - Правила формирования базы данных);

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2) Правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единым накопительным пенсионным фондом о движениях по индивидуальным пенсионным счетам (далее - Правила обмена информацией).

Правила формирования базы данных определяют порядок формирования единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет ОПВ, ОППВ, базы данных вкладчиков (получателей) по ОПВ, ОППВ. Единый список физических лиц (далее - ЕСФЛ) формируется на основании договоров о пенсионном обеспечении, заключенных за счет ОПВ (ОППВ) в соответствии с Пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984.

ЕСФЛ содержит персонифицированные данные по каждому вкладчику (получателю). Сверка персональных данных вкладчиков (получателей) в ЕСФЛ со сведениями, имеющимися в Государственной базе данных «Физические лица» производится ежедневно.

База данных вкладчиков (получателей) по ОПВ (ОППВ) формируется на основании ЕСФЛ и содержит по каждому вкладчику (получателю) установленную Правилами информацию.

определяют порядок обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда (далее - ЕНПФ) о движениях по индивидуальным пенсионным счетам.

Обмен сведениями между АИС ЦИО и ЕНПФ осуществляется на постоянной основе.

Сверка баз данных между АИС ЦИО и ЕНПФ на соответствие персональных данных вкладчиков (получателей) с учетом их статусов в АИС ЦИО производится ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.

Правила вводятся в действие со дня подписания приказа. Наряду с этим утрачивают силу:

1. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 октября 2014 года № 202 «Об утверждении Правил обмена информацией единого накопительного пенсионного фонда с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» об индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей.

2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 22 января 2014 года № 12-ө «Об утверждении Правил формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и Правил представления единым накопительным пенсионным фондом Государственной корпорации «Правительство для граждан» сведений о заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с использованием электронного документооборота.

3. Пункт 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 12 января 2016 года «О внесении изменений в некоторые решения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан».