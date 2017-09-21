Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Разгневанные дольщики штурмуют акимат Астаны

21 сентября 2017, 14:20

Аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале.

Около 200 столичных дольщиков штурмом прорвались в акимат Астаны. Они требуют встречи с градоначальником Асетом Исекешевым. Некоторые отправились искать его, передает NewTimes.kz.

Штурм столичного акимата дольщики предприняли сегодня с утра. Сначала они прорвались через охрану вглубь первого этажа, затем, под натиском, их пустили еще дальше — людей рассадили в большой зал, рассчитанный на 200 посадочных мест.

Но страсти от этого не угасли. Обманутые застройщиками горожане требовали встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым.

«Нам такое не надо. Нас уже много раз собирали так. Зачем нам это опять?» — кричали люди. В итоге несколько человек, сорвавшись с мест, бросились в коридор, чтобы найти градоначальника.

Впрочем, искать Асета Исекешева не пришлось. Примерно через 20 минут аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале. Оттуда то и дело доносятся крики, аплодисменты и плач детей.

Журналисты наблюдают за происходящим из холла акимата. Представителей СМИ в здание не пустили.

По предварительной информации, в акимате собрались дольщики разных столичных стройкомпаний, среди них — «Азбука жилья».


Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...