Разгневанные дольщики штурмуют акимат Астаны

Аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале.

Около 200 столичных дольщиков штурмом прорвались в акимат Астаны. Они требуют встречи с градоначальником Асетом Исекешевым. Некоторые отправились искать его, передает передает NewTimes.kz





Штурм столичного акимата дольщики предприняли сегодня с утра. Сначала они прорвались через охрану вглубь первого этажа, затем, под натиском, их пустили еще дальше — людей рассадили в большой зал, рассчитанный на 200 посадочных мест.





Но страсти от этого не угасли. Обманутые застройщиками горожане требовали встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым.





«Нам такое не надо. Нас уже много раз собирали так. Зачем нам это опять?» — кричали люди. В итоге несколько человек, сорвавшись с мест, бросились в коридор, чтобы найти градоначальника.





Впрочем, искать Асета Исекешева не пришлось. Примерно через 20 минут аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале. Оттуда то и дело доносятся крики, аплодисменты и плач детей.





Журналисты наблюдают за происходящим из холла акимата. Представителей СМИ в здание не пустили.





По предварительной информации, в акимате собрались дольщики разных столичных стройкомпаний, среди них — «Азбука жилья».







