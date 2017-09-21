Разгневанные дольщики штурмуют акимат Астаны
21 сентября 2017, 14:20
Аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале.
Около 200 столичных дольщиков штурмом прорвались в акимат Астаны. Они требуют встречи с градоначальником Асетом Исекешевым. Некоторые отправились искать его, передает NewTimes.kz.
Штурм столичного акимата дольщики предприняли сегодня с утра. Сначала они прорвались через охрану вглубь первого этажа, затем, под натиском, их пустили еще дальше — людей рассадили в большой зал, рассчитанный на 200 посадочных мест.
Но страсти от этого не угасли. Обманутые застройщиками горожане требовали встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым.
«Нам такое не надо. Нас уже много раз собирали так. Зачем нам это опять?» — кричали люди. В итоге несколько человек, сорвавшись с мест, бросились в коридор, чтобы найти градоначальника.
Впрочем, искать Асета Исекешева не пришлось. Примерно через 20 минут аким принял инициативную группу дольщиков, состоящую из 6 человек. Результата этой встречи остальные люди ждут в конференц-зале. Оттуда то и дело доносятся крики, аплодисменты и плач детей.
Журналисты наблюдают за происходящим из холла акимата. Представителей СМИ в здание не пустили.
По предварительной информации, в акимате собрались дольщики разных столичных стройкомпаний, среди них — «Азбука жилья».
Фото: кадр из видео.
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