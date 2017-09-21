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В компаниях «Самрук-Казына» оптимизировали HR-службы

21 сентября 2017, 14:58

В Астане открылся общий центр обслуживания по управлению человеческими ресурсами HR Qyzmet – централизованная организация.

Рутинная кадровая работа будет осуществляться в Общем центре обслуживания по управлению человеческими ресурсами.

В Астане открылся общий центр обслуживания по управлению человеческими ресурсами HR Qyzmet – централизованная организация, в которую выведены рутинные кадровые процессы, такие как кадровое администрирование, расчет заработной платы, администрирование социальных выплат и т.д.

Как отметил на церемонии открытия центра председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, HR Qyzmet позволит значительно повысить качество кадровой работы и сократить расходы. По словам главы Фонда, открытие подобного центра по HR – это лишь первый шаг в большой работе.

«Создание ОЦО актуально не только в кадровой политике. Мы должны объединить и сосредоточить, например, IT-службы во всех компаниях; службы, связанные с бухчетом, налоговым учетом. Многие корпоративные функции в больших компаниях сегодня отдаются на аутсорсинг. Мы идем в этом направлениии», - заявил он.

По словам директора Корпоративного университета «Самрук-Казына» Гульмиры Раисовой, ранее в компаниях «Самрук-Казына» один кадровик обслуживал в среднем 100 человек. Сейчас в ОЦО один сотрудник обсуживает от 190 до 500 человек.

HR Qyzmet охватывает компании АО «Самрук-Қазына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания», ТОО «Самрук-Казына Инвест», ТОО «Самрук-Казына Контракт», АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». До середины 2018 года на обслуживание центра перейдут еще 4 организации. Всего к концу 2018 года будет охвачено около 30 тыс. работников компаний Фонда по всему Казахстану.



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