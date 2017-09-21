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Снижена стоимость парковки в аэропорту Назарбаева

21 сентября 2017, 15:01

Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев.

В Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" снижена стоимость парковки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Астана LRT".

"Спешим сообщить вам, что проведя анализ действующего тарифа на краткосрочной парковке P-1 международного аэропорта, руководство компании и аэропорта приняли совместное решение об изменении тарифов в сторону снижения", - говорится в сообщении в Facebook.



"Астана LRT" и Международный аэропорт достигли соглашения о кардинальном пересмотре финансовой модели проекта по управлению всем парковочным пространством аэропорта.

Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев. Они были возмущены тарифной сеткой платной парковки. Певец Кайрат Баекенов оставил машину на сутки, при оплате появилась заоблачная сумма - 57 000 тенге.

Высокие цены на парковку в аэропорту Астаны также возмутили и депутата Мажилиса Парламента РК, чемпиона мира по боксу Серика Сапиева.

Фото: travelbank.kz.

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