Снижена стоимость парковки в аэропорту Назарбаева
21 сентября 2017, 15:01
Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев.
В Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" снижена стоимость парковки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Астана LRT".
"Спешим сообщить вам, что проведя анализ действующего тарифа на краткосрочной парковке P-1 международного аэропорта, руководство компании и аэропорта приняли совместное решение об изменении тарифов в сторону снижения", - говорится в сообщении в Facebook.
"Астана LRT" и Международный аэропорт достигли соглашения о кардинальном пересмотре финансовой модели проекта по управлению всем парковочным пространством аэропорта.
Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев. Они были возмущены тарифной сеткой платной парковки. Певец Кайрат Баекенов оставил машину на сутки, при оплате появилась заоблачная сумма - 57 000 тенге.
Высокие цены на парковку в аэропорту Астаны также возмутили и депутата Мажилиса Парламента РК, чемпиона мира по боксу Серика Сапиева.
Фото: travelbank.kz.
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