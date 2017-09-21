Члены Коалиции демократических сил Алматы обсудили переход на латиницу и итоги ЭКСПО

Переход казахского языка на латиницу широко обсуждается в СМИ и обществе.

В Алматы состоялось расширенное заседание Коалиции демократических сил на тему «Модернизация общественного сознания: первые рубежи», сообщает Zakon.kz





В мероприятии приняли участие члены Коалиции демократических сил Алматы, общественные деятели, представители государственных органов, молодежное крыло «Жас Отан», а также студенты Университета Информационных технологий.





«Переход государственного языка на латинскую графику нацелен на качественную модернизацию языка и обусловлен объективными факторами. Практически весь мир сегодня пишет на латинице. Все торговые марки, названия брендов пишутся латинскими буквами. Казахстану необходимо влиться в мировое сообщество. Наши соседи Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан давно перешли на латиницу. Этот шаг открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениями науки и техники», - сказал заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев.





Переход казахского языка на латиницу широко обсуждается в СМИ и обществе. Этот вопрос был поднят и на расширенном заседании Коалиции.





С докладом «О переводе государственного языка на латинскую графику и обсуждение единого стандарта алфавита» выступили президент международного общественного объединения «Қазақ тілі» Омирзак Айтпаев и кандидат филологических наук, заведующий отдела культуры и языка Института языкознания им. Ахмета Байтурсынова Назира Амиржанова. Они отметили, что переход государственного языка на латиницу это один из важнейших миссий духовной модернизации.

«Мы не должны терять наши уникальные звуки «Ә», «І», «Ө», «Ү», «Ұ», «Қ», «Ғ», когда проводим языковую реформу», - сказала Амиржанова.









Заместитель председателя филиала партии «Нур Отан», отметил, что проведенная в Астане международная выставка стала новой главой в истории развития страны. Это не только новый этап популяризации имени Казахстана, но и основа мощного рынка инновационного развития.