Казахстанские легкоатлеты стали победителями Азиатских игр в Ашхабаде

По итогам соревнований по легкой атлетике на Азиатских играх в закрытых помещениях первое место в командном зачете в этом виде спорта занимает Казахстан с десятью медалями, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации по легкой атлетике Казахстана.





На Азиатских играх «Ашхабад 2017» соревнования по легкой атлетике среди мужчин и женщин прошли в течение трех соревновательных дней в Крытой легкоатлетической арене с 18 по 20 сентября, где были разыграны 26 комплектов медалей.





Четырнадцать казахстанских легкоатлетов первенствовали в программах: у мужчин – в толкании ядра, прыжках с шестом, прыжки в высоту и эстафета 4 по 400 метров; у женщин – в прыжках в длину, в тройном прыжке, беге на 60 и 400 метров, женской эстафетах 4 по 400 метров.





Две золотые медали завоевала Ольга Рыпакова, в прыжках в длину и в тройном прыжке. Также золото в копилку казахстанской команды принесли Иван Иванов в толкании ядра, Сергей Григорьев в прыжках с шестом, Элина Михина в беге на 400 метров, Виктория Зябкина в спринте на 60 метров. Серебряную медаль в тройном прыжке получила Мария Овчинникова. Бронзовых наград удостоились Ольга Сафронова (60 метров), Анастасия Виноградова (60 метров с барьерами), Михаил Литвин ( 400 метров).





В медальной таблице среди легкоатлетов Казахстан (6 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медалей) занимает первое место опередив атлетов из Индии и Саудовской Аравии.





В общекомандном зачете Казахстан занимает четвертое место (7 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых медалей) уступив Туркменистану, Ирану и Узбекистану.



