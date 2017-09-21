Теория небольшого взрыва: как разные сорта топлива влияют на автомобиль

В современном автомобиле лучше все делать по инструкции, однако в этих книжках и информационных наклейках иногда сам черт ногу сломит. Например, производитель рекомендует заправлять машину бензином АИ-98, но при этом допускает использование АИ-95, или советует лить 95-й, но не запрещает 92-й. При этом имеется разница в стоимости двух видов топлива, что в расчете на месяц выдает круглую сумму. Надо ли покупать дорогое топливо, если можно использовать более дешевое?





РИА Новости попросило автомобильных экспертов объяснить, каким топливом можно и нельзя заправлять машины.





Чтобы "пальцы" не стучали





Итак, в бак залит бензин АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95. "В случае заправки современного автомобиля бензином с пониженным октановым числом снизится мощность двигателя, — рассказывает шеф-тренер "Ауди Центра Варшавка" Дмитрий Парбуков. — Большой опасности в этом нет, так как электронные компоненты, отвечающие за работу мотора, внесут коррективы с учетом изменившихся условий. Более критичным для двигателя будет переход с рекомендованного 98-го на 92-й. В этом случае лучше снизить нагрузку на двигатель и не поднимать обороты выше средних значений. Высокая нагрузка может спровоцировать детонацию, топливо будет воспламеняться самопроизвольно, что приведет к повреждению стенок цилиндра мотора и поршневых колец, разрушению поршней и прогоранию клапанов".





"При использовании низкооктанового бензина датчик детонации определит взрывное горение топлива и даст команду блоку управления двигателем изменить угол зажигания в меньшую сторону, что приведет не только к снижению мощности и крутящего момента, но и к повышенному расходу", — добавляет Константин Епанешников, директор департамента сервиса и запчастей официального дилера Volkswagen (автомобильная группа "Авилон").





Все современные автомобили оснащаются пьезокристаллическими датчиками детонации, которые распознают вибрации в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) и посылают команды блоку управления двигателем. Тот, в свою очередь, изменяет угол опережения зажигания, состав топливно-воздушной смеси и прочие параметры, чтобы обеспечить нормальное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндрах.





"Датчик детонации настолько чувствителен, что коррекция работы происходит раньше, чем в двигателе возникнут разрушительные процессы, — отмечает Дмитрий Новиков, руководитель отдела гарантии дилерского центра "Автомир-Ниссан Москва". — В настоящее время на рынке практически нет автомобилей без датчиков детонации, разве что старые "Волги" ГАЗ-24 или "Жигули" с карбюратором". В таких "раритетных" машинах переход на низкооктановое топливо опасен: процесс горения в цилиндрах приобретет взрывной, а не плавный характер (именно это явление называют детонацией), ударная нагрузка на поршневую группу ломает перегородки между поршневыми кольцами, вызывает растрескивание колец и в конечном итоге приводит к падению компрессии, повышенному расходу масла и задирам на стенках цилиндров. В итоге — капитальный ремонт двигателя. Распознать детонацию достаточно просто: она дает о себе знать характерным звоном в двигателе при движении под нагрузкой или при перегазовках. Автомобилисты с многолетним стажем помнят, что значит выражение "пальцы" стучат".





Использование бензина АИ-98 вместо рекомендованного АИ-95 гораздо безопаснее. "Современные автомобили можно заправлять бензином с октановым числом выше, чем предусмотрено для двигателя, при этом работа ДВС будет более ровной", — отмечает Дмитрий Парбуков.





Многие автомобилисты проводят собственные замеры и утверждают, что при заправке машины высокооктановым топливом снижается расход и улучшается динамика. "А еще бывает: помыл машину — и она бодрее ехать стала. Эффект плацебо", — считает Дмитрий Новиков. Однако другие эксперты уверены, что экономия топлива все-таки есть. "Бензин АИ-98 имеет более высокую антидетонационную стойкость, что повышает КПД процесса сгорания и эффективность", — отмечает Дмитрий Парбуков. С ним согласен и Константин Епанешников, но он считает, что нужно соблюдать осторожность: "Если двигатель не рассчитан на высокооктановое топливо, возможны прогорания поршней или клапанов из-за более высокой температуры горения".





В некоторых современных автомобилях, чаще премиальных марок, инструкция позволяет использовать любой тип бензина от АИ-92 до АИ-98. Почему так делают не все? По мнению Дмитрия Новикова, не каждый автопроизводитель имеет ресурсы и желание проводить полноценные испытания своих ДВС, чтобы получить достоверные данные о применении топлива с различным октановым числом. "Проще обозначить запрет на все, чего нет в спецификации", — резюмировал эксперт.





Так что же делать, если на лючке бензобака написано "98(95)"? Эксперты считают, что ничего страшного не произойдет: при заправке автомобиля топливом АИ-95 возможны увеличение расхода, незначительная потеря мощности и крутящего момента. "Этой надписью производитель разрешает кратковременное (то есть до следующей заправки) использование бензина с пониженным октановым числом. Эта позиция перестраховки "на всякий случай" со стороны производителя", — объясняет Дмитрий Новиков.



