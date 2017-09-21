Минэкономики РК предлагает ввести принцип: "Добросовестный налогоплательщик всегда прав!"

Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного бизнеса. Это не просто слова, мы подробно изложим, как будет претворяться данная защита - Даленов.

Проект нового Налогового Кодекса и сопутствующих к нему законов презентовал сегодня депутатам первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





В целом, в проекте Кодекса предусмотрены изменения идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования.





По словам Даленова, идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные секторы экономики. Администрирование упростится и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.





"Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного бизнеса. Это не просто слова, мы подробно изложим, как будет претворяться данная защита. По сути, принцип следующий: добросовестный налогоплательщик всегда прав. Во-первых, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры", - сказал Даленов.





Он отметил, что такое нововведение на практике даст мобильность налоговым органам принимать решения, когда есть неясности и неточности законодательства. Потому как сегодня такие неточности трактуются в пользу бюджета.





Также проект предлагает не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция.





"Не секрет, что бывают ситуации, когда налогоплательщик обратился с разъяснением, как не платить налоги, получил разъяснение. Действует так,как ему сказали, проходит 2-3 года, приходит налоговая проверка и говорят: "То разъяснение было неправильным, это другой сотрудник давал, мы не согласны". Таким образом, происходит доначисление налога, пени и штрафа. В этой связи мы предлагаем пеню и штраф в данном случае не применять. И это должно решаться на уровне апелляции. Требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования", - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана.



