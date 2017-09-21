Делегация Жамбылской области прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику
21 сентября 2017, 16:50
В первый день поездки гости ознакомились с работой компании «Xinjiang Silk Road Huashuo Equity Investment Co., Ltd», расположенной в провинции СУАР.
Жамбылская делегация во главе с акимом области Каримом Кокрекбаевым прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
В первый день поездки гости ознакомились с работой компании «Xinjiang Silk Road Huashuo Equity Investment Co., Ltd», расположенной в провинции СУАР.
Компания, созданная в 2003 году, работает по 4 направлениям. Освоив работы по репродуктивному, мясному и молочному направлениям, в 2013 году она установила торгово-экономические отношения с США и Австрией. Общая стоимость проекта составила 300 миллионов юаней.
На животноводческих фермах компании разводят до 1 млн. 500 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них в год 600 тысяч голов используется для производства говядины. Для увеличения поголовья племенного скота, а также получения качественного приплода здесь применяются ведущие современные технологии.
В свою очередь, президентом китайской компании была подчеркнута важность совместной работы с жамбылскими аграриями.
- Для наших ферм очень важны погодные условия. Мы готовы сотрудничать с вами и инвестировать средства в ваш регион,- заявил президент компании Изян Вэй.
По итогам встречи было проведено заседание, где обе стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам. В рамках встречи Карим Кокрекбаев рассказал о работе, проводимой в сфере сельского хозяйства и животноводства области и сообщил о готовности внедрения передовых технологий.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. В частности это касается животноводства, а также в выращивании клевера, переработки томатов и производства томатной пасты.
Ожидается, что работа жамбылской делегации завтра продолжится в городе Сиань провинции Шаньси КНР.
Г.Куланбаева
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
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