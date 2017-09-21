Представлены медали зимней Олимпиады-2018

В Сеуле прошла презентация медалей зимних Олимпийских игр, которые в феврале 2018 года примет южнокорейский Пхёнчхан.

В основе медалей лежит корейская культура и местный алфавит - хангыль. На передней части изображены динамические линии, символизирующие историю Олимпийских игр, в то время как на задней - спортивная дисциплина, в которой была завоевана награда, и эмблема Олимпиады-2018 в Пхенчхане.





Кроме этого, лента медали также выполнена в традиционном корейском стиле, с орнаментами и рисунками. Специальный защитный корпус, в котором будут храниться медали, выполнен из дерева.