Сократить срок исковой давности для МСБ с 5 до 3 лет предлагают в МНЭ РК

Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений. С принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры - Даленов.

Сократить срок исковой давности для малого и среднего бизнеса с 3 до 5 лет предлагают в министерстве национальной экономики. Об этом на презентации нового Налогового Кодекса рассказал первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Об этом на презентации нового Налогового Кодекса рассказал первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz





В проекте предлагается трехвекторное администрирование, сохранение минимального порога для постановки на учет по НДС, введение контрольного счета НДС, сокращение срока исковой давности для малого и среднего бизнеса с 5 до 3 лет и другие изменения.





"Таковы основные налоговые новеллы. Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений. С принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, упростится администрирование. Переработка сырья получит стимулы, подержится кредитование, АПК и МСБ получат удобные режимы. Налоговая политика в целом станет ясной и предсказуемой", - заверил Даленов.





Он отметил, главным отличием написания данного проекта Налогового Кодекса явилось то, что предыдущие Кодексы писали чиновники для чиновников.





"В этот раз получилось так, что бизнес писал для бизнеса, поскольку в предыдущие годы НПП "Атамекен" не существовало. С самого начала мы решили, если будем писать по-старинке, получим старый Кодекс, либо послушаем, что скажет бизнес и возьмем за основу и что-то переработаем, совместно обсудив", - резюмировал он.





Татьяна Ковалева, Астана.



