Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Курс нацвалюты превысил 340 тенге

21 сентября 2017, 17:22

В обменниках стоимость одного доллара колеблется в диапазоне 341,2 - 341,5 тенге.

Завершилась дневная сессия KASE. По итогам двух сессии курс составил 340,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов в дневной сессии составил 77,2 миллиона долларов. Минимальная цена тенге составила 338,7, максимальная - 341,5. Торги закрылись на отметке в 340,6 тенге.

По итогам утренней и дневной сессии курс нацвалюты приблизился к отметке 340 тенге. Минимальная стоимость составила 338,7, максимальная - 341,7 тенге. Последняя сделка заключена на отметке 340,6 тенге. Средневзвешенный курс нацвалюты составил 340,35 тенге. Объем торгов - 133,35 миллионов долларов. В торгах приняли участие 25 банков.

По данным Kurs.kz, стоимость одного доллара колеблется в диапазоне 341,2 - 341,5 тенге.

Фото: inform.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...