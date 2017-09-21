Курс нацвалюты превысил 340 тенге
21 сентября 2017, 17:22
В обменниках стоимость одного доллара колеблется в диапазоне 341,2 - 341,5 тенге.
Завершилась дневная сессия KASE. По итогам двух сессии курс составил 340,35 тенге, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов в дневной сессии составил 77,2 миллиона долларов. Минимальная цена тенге составила 338,7, максимальная - 341,5. Торги закрылись на отметке в 340,6 тенге.
По итогам утренней и дневной сессии курс нацвалюты приблизился к отметке 340 тенге. Минимальная стоимость составила 338,7, максимальная - 341,7 тенге. Последняя сделка заключена на отметке 340,6 тенге. Средневзвешенный курс нацвалюты составил 340,35 тенге. Объем торгов - 133,35 миллионов долларов. В торгах приняли участие 25 банков.
По данным Kurs.kz, стоимость одного доллара колеблется в диапазоне 341,2 - 341,5 тенге.
Фото: inform.kz.
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