Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов

Галлахер подчеркнул, что не может позволить содержать команду по заварке чая, потому что у него мало денег. Виновниками своего плачевного финансового положения музыкант назвал людей, незаконно скачивающих его музыку в интернете.





«Теперь приходится все делать самостоятельно, потому что эти умники научились качать треки бесплатно. А потом все удивляются: "Куда же делись звезды рок-н-ролла?" А мы тут из-за вас сами чаек завариваем, ******[неблагодарные меломаны]», — посетовал артист.





Появившаяся в 1991 году группа Oasis была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Коллектив распался в 2009-м. После этого Лиам Галлахер организовал группу Beady Eye, которая распалась в 2014-м.





Видео: @bbcthree / Twitter