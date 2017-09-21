Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
21 сентября 2017, 17:49
Галлахер подчеркнул, что не может позволить содержать команду по заварке чая, потому что у него мало денег.
Основатель и бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер в интервью BBC Three пожаловался на то, что ему приходится самостоятельно заваривать чай, когда в 1990-е у этим для музыканта занимались четыре человека. Видеозапись его интервью опубликована в Twitter, пишет Lenta.ru.
Галлахер подчеркнул, что не может позволить содержать команду по заварке чая, потому что у него мало денег. Виновниками своего плачевного финансового положения музыкант назвал людей, незаконно скачивающих его музыку в интернете.
«Теперь приходится все делать самостоятельно, потому что эти умники научились качать треки бесплатно. А потом все удивляются: "Куда же делись звезды рок-н-ролла?" А мы тут из-за вас сами чаек завариваем, ******[неблагодарные меломаны]», — посетовал артист.
Появившаяся в 1991 году группа Oasis была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Коллектив распался в 2009-м. После этого Лиам Галлахер организовал группу Beady Eye, которая распалась в 2014-м.
Видео: @bbcthree / Twitter
Фото Red Zeppelin
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