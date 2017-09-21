Повысился спрос алматинцев на чипирование домашних питомцев

Сегодня ветеринарные врачи чипируют более 200 животных в день.

В Алматы возросло число обращений в ветеринарные клиники за чипированием домашних животных. Спрос алматинцев повысился с появлением возможности проведения процедуры идентификации на дому , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкои на городское управление сельского хозяйства и ветеринарии.





Ранее такую услугу запустили для обеспечения широкого охвата населения программой бесплатного чипирования.

«Данную услугу мы запустили для граждан, у которых нет времени или возможности приехать в ветеринарную клинику. Особенно такой вариант радует пожилых людей. Например, звонит бабушка, хочет прочипировать свою собаку, но не знает, как до нас доехать. Тогда мы отправляем ветеринарных врачей прямо к ней домой. Это очень удобно» - представители одной из клиник Яна Вернигорова.





Как сообщают в клинике, с появлением такой услуги, увеличилось и количество обращений.





«Когда люди узнают, что есть возможность прочипировать питомца не приезжая в клинику, да еще бесплатно, то, конечно же, используют ее, затем делятся информацией с друзьями, советуют соседям. Сейчас количество желающих стало гораздо больше» - сообщает Яна.





Сегодня в городе действует уже 11 таких мобильных групп. В среднем, ветеринарные врачи чипируют более 200 животных в день.





Воспользоваться услугой может любой владелец собаки или кошки. При себе необходимо лишь иметь удостоверение личности и ветеринарный паспорт. В случае отсутствия последнего, его оформят на месте.

Чипировать животное можно с возраста 2 месяцев. Сама процедура занимает не более 5 минут и абсолютно безвредна и безболезненна для животного. При уколе используются одноразовые шприцы, что полностью исключает попадание инфекции во время процесса.

К слову, чипы полностью соответствуют установленным стандартам и требованиям Международного Комитета по учету животных (ICAR). Сами радиочастотные транспондеры производятся в Казахстане, страна происхождения электронных меток - Швейцария.





Напомним, программа бесплатного чипирования была запущена в июле текущего года и продлится до конца ноября. Целью программы является установление численности домашних животных, их идентификация в случае потери, кражи или попадания в отлов и обеспечение эпизоотической безопасности в городе.





Всего за два с половиной месяца, в Алматы уже было прочипировано более 35 тыс. животных.



