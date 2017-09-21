В Целиноградском районе в рамках программы «Рухани жаңғыру» открыта детско-спортивная площадка

В области в последнее время активно ведется расширение сетей современных спортивных площадок с уличными тренажёрами.

Сегодня аким области М.Мурзалин во время рабочего визита в Целиноградский район проинспектировал ход реализации Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане.





В селе 96 разъезд аким области осмотрел работы по реконструкции сетей водоснабжения По словам подрядчика Д.Ербекеева, на сегодняшний день здесь завершаются работы по строительству водопроводной площадки и прокладке внутрипоселковых сетей протяженностью около 9 км. «Строительные работы мы планируем завершить к концу текущего года. Это позволит подключить к услугам централизованного водоснабжения 430 домов в данном населенном пункте», – добавил он.





Здесь аким области поручил подрядчикам сдать объект в предусмотренные сроки.





В с.Кажымукан М.Мурзалин посетил основную школу №4 и встретился с местными жителями, которые высказали свои жалобы касательно водо- и электроснабжения, а также загруженности учебного заведения.





«Имеющаяся здесь проблема трехсменного обучения мне хорошо известна. Для положительного решения вопроса переполненности в школах области в 2017 году начато строительство новых объектов. И в вашем селе начнется строительство школы на 300 мест, в текущем году разработана проектно-сметная документация.





А со следующего года в рамках Комплексного плана развития пригородной зоны Астаны будем решать обозначенные проблемы по водо- и электроснабжению», – сказал аким.





В с.Талапкер М.Мурзалин осмотрел работы по строительству улично-дорожной сети села, ремонту участка автодороги «Акмол-Нуресиль-Талапкер» и посетил объект электроснабжения новой застройки.









В этот же день аким области принял участие в торжественном открытии детско-спортивной площадки «Street Workout» и многофункционального корта в с.Акмол.









«Это значимое событие для популяризации спорта и здорового образа жизни, особенно учитывая возросший интерес к уличным видам спорта среди детей и молодежи. Теперь наши дети могут с пользой проводить свое свободное время и повышать физические способности, что позволит открывать спортивные таланты и новые имена спортсменов», – отметил аким области в своем поздравительном слове.





Добавим, открытие данной площадки в рамках реализации программного документа Главы государства «Рухани жаңғыру» стало возможным благодаря спонсорской поддержке корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust», депутатов Парламента РК.





Необходимо отметить, что в Акмолинской области в последнее время активно ведется расширение сетей современных спортивных площадок с уличными тренажёрами. В ближайшие 2 года в регионе появятся еще 23 такие площадки.









В завершение поездки аким области посетил завод ТОО «Экопак Астана», который выпускает лотки для яиц путем переработки макулатуры.









«Производство было запущено в январе 2017 года. С этого времени мы ежемесячно выходим на полную производственную мощность, выпуская в месяц 2,5 млн штук лотков. 50% лотков поставляем на свои птицефабрики, остальные 50% реализуем на территории области и южного региона. На предприятии работают 22 человека, производительность на одного человека составляет 40 тыс. долларов в год. Стоимость проекта – 440 млн тенге», – сообщил финансовый директор ТОО Р.Наурызбаев.





Аким области дал высокую оценку деятельности нового предприятия.