Казахстан и Япония завершили председательство в конференции ДВЗЯИ

На протяжении двух лет Казахстан и Япония последовательно работали над тем, чтобы способствовать вступлению Договора в силу.

В Нью-Йорке состоялась Министерская конференция по статье 14 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мероприятие прошло в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с участием более 150 государств, подписавших Договор , передает пресс-служба МИД РК.





В ходе конференции Казахстан и Япония передали двухгодичное сопредседательство в этом процессе Бельгии и Ираку. Основной задачей сопредседателей является содействие скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ. В соответствии со статьей 14 Договора для его вступления в силу требуется ратификация всеми государствами, включёнными в Приложение 2.





«На протяжении двух лет Казахстан и Япония последовательно работали над тем, чтобы способствовать вступлению Договора в силу. В октябре 2015 года в Астане впервые в истории ДВЗЯИ был подписан совместный документ в поддержку Договора на высшем политическом уровне - Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Аналогичные призывы от имени Казахстана и Японии были сделаны в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне и сессии Рабочей группы открытого состава в Женеве в 2016 году», - отметил на конференции Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.





Глава МИД также обратил внимание на значимость ввода в эксплуатацию здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске для целей мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерного нераспространения.





К. Абдрахманов подробно остановился на инициативах главы государства Н. Назарбаева в сфере ядерного разоружения и нераспространения, выдвинутых в ходе церемонии открытия здания БНОУ, а также итогах состоявшейся в Астане юбилейной конференции Пагуошского движения ученых.





ДВЗЯИ был открыт к подписанию в 1996 году. Договор устанавливает запрет на все виды испытаний ядерного оружия и является важным инструментом в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Сопредседательство Казахстана в рамках процесса по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу является продолжением реализации инициатив Президента Н. Назарбаева по ядерному разоружению и нераспространению и послужило очередным значимым вкладом нашей страны в процесс установления всеобщего запрета на ядерные испытания.



