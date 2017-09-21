Новые правила: в Таджикистане изменят цвет траурной одежды для женщин

По новым правилам, она должна быть синего цвета, а не черного.

В Таджикистане вводятся новые правила проведения похорон, которые запрещают громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе одежду и волосы, царапать лицо и приглашать профессиональных плакальщиц. Плакать — но негромко — разрешается лишь родным усопшего , сообщает , сообщает Росбалт со сссылкой на радио «Озоди»





Регламентируются также и другие траурные мероприятия. Так, обязанности могильщика и человека, который омывает тело усопшего, должны брать на себя родные покойного в присутствии уполномоченных лиц. Запрещается оставаться в доме усопшего на ночь (исключение составляют дети и близкие родственники умершего). Траурная одежда для женщин, по новым правилам, должна быть синего цвета, а не черного.





Такие правила определил Комитет по делам религий совместно с Советом улемов и Центром исламоведения Таджикистана. Сейчас новые нормы носят рекомендательный характер. Однако если соответствующие поправки внесут в закон страны о регулировании традиций и обрядов, то новые правила нужно будет соблюдать всем в обязательном порядке.





В пресс-службе Комитета по делам религии пояснили, что перечисленные нововведения нацелены на урегулирование траурных церемоний и поминальных мероприятий.



