На более 1,8 млн тенге оштрафованы мигранты в столице

В Астане с 18 по 20 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», направленное на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверке подверглись места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан, а именно рынки, привокзальная территория, промышленные зоны , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы.





По данным начальника Управления миграционной полиции ДВД столицы полковника полиции Еркетая Туткушева, в результате проведенной работы выявлено 449 фактов нарушений миграционного законодательства, из них по статье 517 КоАП РК привлечено 395 иностранцев, по статье 518 КоАП РК – 28 граждан Республики Казахстан, по статье 519 КоАП РК – 13 работодателей, по статье 492 КоАП РК – 34 граждан РК.





Специализированным межрайонным административным судом города Астаны выдворено из страны 52 человека, в том числе 1 в порядке гражданского судопроизводства.





В отношении 249 иностранных граждан сокращены сроки временного пребывания. В приемник-распределитель города доставлено 90 граждан СНГ. Задержан 1 преступник, находящийся в розыске.





В Едином реестре досудебного расследования по статье 393 УК РК за невыполнение решения о выдворении зарегистрировано 13 уголовных правонарушений. Поставлено на учет в ОВД 369 человек.





Всего в ходе ОПМ наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге, из них взыскано около 1,3 млн тенге, сообщил Еркетай Туткушев.



