Последние данные: при землетрясении в Мексике погиб 251 человек

Спасатели не исключают дальнейшего роста числа погибших, так как поисковая операция еще не завершена.

Власти Мексики озвучили последние данные по погибшим в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник , передает , передает Росбалт





На данный момент в ходе поисково-спасательных операций были найдены тела 251 человека, большинство из которых в столице Мехико — 115 человек.





В других городах одноименного штата Мехико погибли 13 человек, в штате Морелос — 73, в Пуэбле — 44, в Герреро — пять человек и еще один в Оахаке.





Национальный координатор по делам гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнт, в свою очередь, говорит о гибели 233 человек.





Спасатели не исключают дальнейшего роста числа погибших, так как поисковая операция еще не завершена.





В Мехико тем временем продолжается спасение 12-летней девочки по имени Фрида София, ставшей уже символом надежды для Мексики. Она остается под обломками обрушившейся школы Enrique Rebsamen, где погибли, по последней информации, 22 ребенка и пятеро взрослых.





Накануне президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.



