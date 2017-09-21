Более 3 млн тонн угля потребуется для отопления Астаны в зимний период
21 сентября 2017, 21:19
В городском акимате рассказали, какие меры предпринимаются для бесперебойного обеспечения столицы твердым топливом.
Более 3 млн тонн угля потребуется для отопления Астаны в зимний период, сообщил в интервью медиацентру акимата Астаны руководитель отдела развития промышленности городского управления предпринимательства Азамат Рашитов.
По словам собеседника, данные выведены на основании расчетов за прошлый год. Так, в 2016 году столица использовала 3 млн 200 тыс. тонн угля.
«Этот объем потребили в основном ТЭЦ, крупные и малые предприятия. От этого общего объема 20% потребило население», – пояснил А. Рашитов.
На данный момент, по сообщению управления энергетики, на станциях создан нормативный 20-суточный запас топлива. При этом запасы угля АО «Астана-Энергия» равны 351 806 тонн, в том числе на ТЭЦ -1 – 36 766 тонн, на ТЭЦ-2 – 315 040 тонн. Для того чтобы обеспечить бесперебойную поставку твердого топлива в грядущий отопительный сезон, столичное управление предпринимательства разослало письма с информацией о потребностях столицы на все крупнейшие месторождения.
Розничной реализацией угля населению занимаются около 30 крупных и малых предприятий. Средняя цена тонны топлива по городу составляет 11 500 тенге в зависимости от месторождения.
Ранее сообщалось, что всем нуждающимся приобрести уголь помогут столичные власти. Помощь на приобретение твердого топлива оказывают пенсионерам по возрасту, инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в частных жилых домах с печным отоплением при наличии дохода, не превышающего 3 прожиточных минимума (около 73 тыс. тенге).
Заявления от пенсионеров, а также социально незащищенных слоев населения начнут принимать с 15 октября по адресу: Достык,13. Компенсация производится в размере 8 МРП (около 18 тыс. тенге) на отопительный сезон.
Фото: teplospec.com
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