В Арктике создадут подводный город

Главный конструктор ЦКБ "Рубин" рассказал о планах по добыче углеводородов на арктическом шельфе России, передает передает Life.ru





Главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов рассказал о проекте "Айсберг", в рамках которого будет разработан и реализован проект роботизированного подводного бурового комплекса. Он будет состоять из нескольких модулей, среди которых модули бурения, подготовки бурового раствора, очистки, и сможет работать в автономном режиме не менее 8000 часов. Заниматься его обслуживанием будут специально созданные робототехнические комплексы. Можно сказать, что на арктическом шельфе будет построен настоящий подводный город для добычи полезных ископаемых.





Проект "Айсберг" по освоению подводного шельфа был рассмотрен и одобрен Фондом перспективных исследований. В настоящее время ведётся просчёт деталей и проектирование по этому проекту. Кроме бурения он будет включать в себя проведение работ по сейсморазведке в Арктике. Обычно этим занимаются специальные надводные суда. За ними на трале тянется несколько длинных кос, усеянных датчиками, фиксирующими сейсмическую обстановку. В условиях Крайнего Севера это невозможно, там большую часть года работе мешает лёд. Для сейсморазведки в Арктике был разработан специальный подводный комплекс.





Это подводная лодка на сорок человек экипажа. С помощью этого комплекса в будущем можно будет проводить сейсморазведку в любой точке Арктики, а при необходимости использовать его и в других акваториях. В настоящее время проект такого сейсморазведчика закончен, конструкторское бюро перешло к следующей фазе — к разработке и созданию энергетической установки для будущего подводного города.





Предполагается, что проектирование всего комплекса займёт пять-шесть лет. Также в его состав войдёт создание подводного транспортно-монтажного сервисного комплекса катамаранного исполнения. Он позволит погрузить любую технику на борт и доставить её под водой, минуя навигационные препятствия.



