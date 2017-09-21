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Абаев: Программа «Цифровой Казахстан» после доработки станет эффективнее

21 сентября 2017, 22:02

Несколько месяцев планируется потратить на доработку программы, чтобы она приняла завершенный и полноценный вид, сказал министр.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал решение главы государства о доработке проекта госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает BNews.kz

«Глава государства увидел новые вещи, на которых нужно поставить акцент. В принципе, эти 2-3 месяца не являются критичными для реализации, но очень важны для того, чтобы программы приняла завершенный и полноценный вид», - сказал Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он отметил, что реализация программы будет эффективнее после того, как будет доработана ее концепция.

«Для нашего министерства и всего правительства программа «Цифровой Казахстан» сейчас имеет очень большое значение. Вы знаете, в начале года глава государства в своем послании об этом отметил и поставил перед нами эту задачу. Все это время мы с международными консультантами очень тщательно прорабатывали. Все госорганы были задействованы», - сказал министр.

13 сентября на республиканском совещании по вопросам цифровизации Нурсултан Назарбаев поручил создать специальную комиссию при Президенте для доработки программы «Цифровой Казахстан».

Фото: из открытых источников

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