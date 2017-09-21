В небе над Химками заметили НЛО

НЛО в разных местах появляется, сначала у пруда, затем наблюдали в районе Гранда. Об этом рассказал местный житель Иван Стрекалов. Склонные к рациональным объяснениям местные жители не исключают, что световые круги над Химками – всего лишь отблеск прожекторов,

Фотографии изучили уфологи. В районе Химок достаточно часто замечают таинственные явления в небе, но в этом случае эксперты склонны говорить о явлении совершенно иного порядка.



