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В небе над Химками заметили НЛО

21 сентября 2017, 22:31

Светящиеся круги регулярно парят над жилыми домами в Химках. Местные жители полагают, что это скорее всего НЛО.

НЛО в разных местах появляется, сначала у пруда, затем наблюдали в районе Гранда. Об этом рассказал местный житель Иван Стрекалов. Склонные к рациональным объяснениям местные жители не исключают, что световые круги над Химками – всего лишь отблеск прожекторов, сообщает Dni.ru со ссылкой на "Подмосковье сегодня".

Фотографии изучили уфологи. В районе Химок достаточно часто замечают таинственные явления в небе, но в этом случае эксперты склонны говорить о явлении совершенно иного порядка.

"Сейчас эфирная обстановка на нашей планете очень нестабильная. Происходят вспышки на солнце, которые провоцируют различные явления. Явления эти природные. Ураганы, торнадо, полярные сияния и так далее. В Химках произошло природное явление в результате электромагнитного излучения. Они бывают вблизи воды. Электромагнитный вихрь пронизывает облака, наполненные влагой, и могут образовываться статичные круговые свечения. Поэтому я полагаю, что это не НЛО", – сказал уфолог Евгений Убийко.

В группе в социальной сети "ВКонтакте" "Типичные Химки" тем временем раскрыли секрет таинственных светящихся колец в подмосковном небе. "Хотим подтвердить некоторые комментарии в посте выше, это действительно Останкино и фестиваль "Круг света", а не инопланетяне, к сожалению", – раскрыли интригу администраторы паблика.

Фото: иллюстративное modscheats.ru



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