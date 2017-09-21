В некоторых регионах исчезает бензин

В Семее на автозаправках сегодня пусто, водители проезжают мимо, бензина нет, и когда будет, неизвестно. По всему городу – пустые табло. Топливо отпускают только по талонам или низкого качества на маленьких заправках.





- 92-го бензина нет на крупных, на больших заправках - вообще нет. На некоторых мелких есть, и то, там качество не очень. Влияет на бензонасосы машин, инжекторы забиваются. Потом на СТО ездить… Это все денег стоит!





В Петропавловске тоже случился дефицит. На большинстве заправок 95-го бензина не было полмесяца. Сейчас появился, но уже дороже на 5 тенге – по 165 за литр. Самый популярный 92-й с начала сентября дорожал уже дважды. В итоге поднялся до 150 тенге за литр. А все потому, что растет стоимость топлива в соседней России, объясняют в акимате.





Мурат Нурканов, руководитель отдела управления предпринимательства акимата СКО:





- Подорожал из-за того, что поднялись цены российских поставщиков, доля российских поставщиков большая, большую долю имеет в нашей области, процентов 60-70 будет, к тому же и подорожал рубль.





Топливо подорожало также в Караганде и Астане. И то ли еще будет! Дефицит бензина на севере неминуем, утверждают владельцы автозаправок. Павлодарский нефтезавод вот-вот станет на плановый ремонт. Но главное даже не это, с Казахстаном по какой-то причине сейчас не хотят сотрудничать такие российские регионы, как Башкирия и Татарстан. Остался только близкий к Петропавловску Омск, но и он вот-вот откажет.





Маден Жумагулов, директор сети АЗС:





- На сегодняшний день основной поставщик у нас – Омский завод «Газпром». С 1 числа планируется встать на плановый ремонт, поэтому может встать вопрос о дефиците вообще бензина в ближайший месяц.





Но возможный дефицит топлива североказахстанские чиновники пока не комментируют. Доля российского бензина традиционно высока во всех приграничных регионах. А, в общем, цены на бензин, как известно, у нас сейчас в свободном плавании. Государство регулирует только 80-й, такой необходимый для нашей промышленности и сельского хозяйства.