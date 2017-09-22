В Мангистауской области у браконьеров изъяли свыше 4,5 тысяч килограммов осетровой рыбы

В Мангистауской области за восемь месяцев текущего года возбуждено 55 уголовных дел в отношении браконьеров, изъято более четырех с половиной килограммов рыбы осетровых пород,

По данным ведомства, у нарушителей природоохранного законодательства также изъяты шесть единиц охотничьего оружия, 4 килограмма черной икры и одно плавательное средство.





По линии природоохранного законодательства в КУИ зарегистрировано 46 материалов, по которым возбуждено 55 уголовных дел.





За незаконную добычу водных животных и растений возбуждено 17 уголовных дел, еще 38 – за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и растений. Из них 32 дела уже направлены в суд.





К административной ответственности привлечены 125 человек, в том числе 108 – за нарушение правил рыболовства и 18 – за незаконную охоту, пользование животным миром.

По данным делам наложен штраф на сумму 1 877 545 тенге, больше половины из этой суммы на сегодня уже взыскано.





Кроме того, пять человек привлечены к ответственности за нарушение правил содержания и защиты зеленных насаждений.





- Отделением природоохранной полиции ОВД Мангистауской области за 8 месяцев 2017 года проведен ряд мероприятий, направленных на выявление, пресечение и профилактику указанных преступлений и правонарушений. Сегодня, как и всегда, ведется активная борьба с браконьерством, осуществляется работа по охране животного и растительного мира на территории области, - прокомментировала представитель пресс-службы ДВД Мангистауской области Шолпан Юлдашева.





Отмечено также, что изъятая рыба передается лицам, которые определены акиматом для хранения до вынесения решения суда, после чего конфискат реализуется через магазины. Вырученные от продажи деньги пополняют государственную казну.