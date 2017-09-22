Казахстан опустился на пятое место после шести дней Азиатских игр

В шестой игровой день казахстанские спортсмены завоевали семь медалей.

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам , сообщает , сообщает Sports.kz





В шестой игровой день казахстанские спортсмены завоевали семь медалей: «золото» выиграли Айбек Нугымаров и Касымхан Туленбай (оба — борьба на поясах), «серебро» — Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лоперев и Эмиль Умаев (все — муай-тай), «бронзу» — Адильжан Истибаев (борьба на поясах).





После шести дней Казахстан с 37 наградами (9-12-16) занимает пятое место в медальном зачете.





Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 148 (59-43-46)

2. Иран — 52 (16-9-27)

3. Таиланд — 39 (13-12-14).



