Казахстан опустился на пятое место после шести дней Азиатских игр
22 сентября 2017, 01:44
В шестой игровой день казахстанские спортсмены завоевали семь медалей.
В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.
В шестой игровой день казахстанские спортсмены завоевали семь медалей: «золото» выиграли Айбек Нугымаров и Касымхан Туленбай (оба — борьба на поясах), «серебро» — Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лоперев и Эмиль Умаев (все — муай-тай), «бронзу» — Адильжан Истибаев (борьба на поясах).
После шести дней Казахстан с 37 наградами (9-12-16) занимает пятое место в медальном зачете.
Тройка выглядит так:
1. Туркменистан — 148 (59-43-46)
2. Иран — 52 (16-9-27)
3. Таиланд — 39 (13-12-14).
Фото: sports.kz
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