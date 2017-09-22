О статусе уполномоченного экономического оператора

В целях стимулирования внешнеэкономического оборота, для облегчения работы крупных компаний, таможенными органами принимаются такие меры как введение статуса «уполномоченного экономического оператора», разъясняет ДГД по Павлодарской области. Уполномоченный экономический оператор (УЭО) - это определенная категория юридических лиц, которым предоставляется возможность оценить на практике специальные упрощенные процедуры, их использование дает возможность минимизировать финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций.

Статус уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу Комитетом государственных доходов МФ РК путем выдачи свидетельства о включении в Реестр уполномоченных экономических операторов.

В отечественном законодательстве институт уполномоченных экономических операторов является нововведением, которое разработано в соответствии с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

Одним из условий партнерства между таможенными органами и бизнес-сообществом является наделение данным статусом участников внешнеэкономической деятельности.

По мнению самих участников ВЭД наличие такого статуса значительно облегчает их внешнеэкономическую деятельность и приобретает ряд льгот:

1) выпуск товаров до подачи таможенной декларации,

2) право временного хранения товаров и возможность проводить таможенные операции, связанные с выпуском товаров в собственных помещениях и иных территориях оператора,

3) при таможенном транзите отсутствие необходимости предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.

В результате происходит ускорение процедуры прохождения таможенной границы, снижение финансовых затрат, использование товара до подачи таможенной декларации на товары, возможность применения процедуры предварительного и электронного декларирования, обеспечение сохранности груза, сокращение документооборота, минимальный пакет документов и главное - отсрочка уплаты таможенных пошлин и налогов до сорока дней.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС, вступление в силу которого предполагается с 1 января 2018 года, радикально переформатирует институт уполномоченного экономического оператора.

Одна из главных новелл - выдача свидетельств уполномоченного экономического оператора (УЭО) трех типов, для каждого из которых конкретный перечень условий включения в реестр, а также набор специальных упрощений.

УЭО имеющие 1-й тип свидетельства будут пользоваться упрощениями, связанными с перевозкой товаров на всей территории Евразийского экономического союза.

По сути, 1-йтип это международный перевозчик, признается во всех странах ЕАЭС, и к такому лицу не будут применяться дополнительные меры контроля при транзите, в том числе необходимость предоставления финансовой гарантии.

УЭО имеющие 2-й тип свидетельства будут пользоваться упрощениями по декларированию и хранению товаров на территории государства, выдавшего свидетельство.

Лицо, имеющее 2-й тип свидетельства при таможенной очистке прибывшего товара, будет в ускоренном и упрощенном порядке проходить таможенные формальности, без дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с необходимостью предоставления обеспечения и помещения на склады временного хранения.

3-й тип свидетельства для УЭО будет универсальным, к нему будут применяться комплекс упрощений предусмотренных 1-м и 2-м типом свидетельства.

Основные упрощения для операторов это ускоренное и упрощенное проведение таможенных операций - первоочередной порядок таможенных операций, непредоставление обеспечения при транзите, не установление маршрута перевозки, выпуск до подачи деклараций, хранение и проведение таможенных операций в помещениях УЭО, приоритетное участие в пилотных проектах и т.д.