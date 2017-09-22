В ООН призвали КНДР прекратить провокации
22 сентября 2017, 08:05
"Эскалация провокационных действий должна прекратиться", — заявила Накамитсу.
Представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу призвала КНДР прекратить провокации, связанные с ядерной и ракетной программами, сообщает РИА Новости.
"Эскалация провокационных действий должна прекратиться", — заявила Накамитсу на заседании СБ ООН, посвященном разоружению.
Она подчеркнула необходимость единства среди членов Совета Безопасности по этому вопросу.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879315-7208cd4bb740ab26b9a0e4553d8489a4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...