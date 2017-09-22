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В ООН призвали КНДР прекратить провокации

22 сентября 2017, 08:05

"Эскалация провокационных действий должна прекратиться", — заявила Накамитсу.

Представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу призвала КНДР прекратить провокации, связанные с ядерной и ракетной программами, сообщает РИА Новости.

"Эскалация провокационных действий должна прекратиться", — заявила Накамитсу на заседании СБ ООН, посвященном разоружению.

Она подчеркнула необходимость единства среди членов Совета Безопасности по этому вопросу.

Фото: РИА Новости

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