МИД РК поддержал инициативу России и Китая по КНДР на заседании Совбеза ООН
22 сентября 2017, 08:47
Глава МИД также призвал недооценивать потенциальную роль генерального секретаря ООН.
Совместная инициатива России и Китая по снижению напряженности на Корейском полуострове заслуживает рассмотрения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения, передает ТАСС.
По его словам, сложность ситуации вокруг КНДР состоит в том, что Совбез "осознает недопустимость ее военного решения, но в то же время непросто запустить переговорный процесс". Он высказался за продолжение санкционного давления на Пхеньян, отметив, что оно должно продолжаться, пока руководство страны "не прислушается к призыву мирового большинства".
"Поэтому мы предлагаем, чтобы вовлеченные стороны снизили напряженность и взвесили последствия всех возможных решений. Мы считаем, что совместные предложения России и Китая заслуживают рассмотрения" - сказал Абдрахманов.
Глава МИД также призвал не недооценивать потенциальную роль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника в урегулировании ситуации вокруг КНДР.
Россия и Китай 4 июля выдвинули совместную инициативу о двойном замораживании (ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи). Совместный план Москвы и Пекина предполагает продвижение к политическому процессу через эту инициативу.
Фото: ИНФОРМБИРЖА news
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