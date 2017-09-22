Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

МИД РК поддержал инициативу России и Китая по КНДР на заседании Совбеза ООН

22 сентября 2017, 08:47

Глава МИД также призвал недооценивать потенциальную роль генерального секретаря ООН.

Совместная инициатива России и Китая по снижению напряженности на Корейском полуострове заслуживает рассмотрения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения, передает ТАСС.

По его словам, сложность ситуации вокруг КНДР состоит в том, что Совбез "осознает недопустимость ее военного решения, но в то же время непросто запустить переговорный процесс". Он высказался за продолжение санкционного давления на Пхеньян, отметив, что оно должно продолжаться, пока руководство страны "не прислушается к призыву мирового большинства".

"Поэтому мы предлагаем, чтобы вовлеченные стороны снизили напряженность и взвесили последствия всех возможных решений. Мы считаем, что совместные предложения России и Китая заслуживают рассмотрения" - сказал Абдрахманов.

Глава МИД также призвал не недооценивать потенциальную роль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

Россия и Китай 4 июля выдвинули совместную инициативу о двойном замораживании (ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи). Совместный план Москвы и Пекина предполагает продвижение к политическому процессу через эту инициативу.

Фото: ИНФОРМБИРЖА news


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...