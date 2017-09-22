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Кайрат Абдрахманов на Генассамблее ООН: Астанинский процесс дал положительные результаты

22 сентября 2017, 09:33

Казахстан принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.

Астанинский процесс дал положительные результаты. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что республика принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии для того, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.

"Мы считаем, что астанинский процесс, который начался в начале этого года при поддержке и непосредственном участии президента Нурсултана Назарбаева, дал очевидные положительные результаты, направленные на укрепление режима прекращения огня, создание зон деэскалации и развитие механизма мониторинга", — сказал Абдрахманов в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что "успех на платформах в Женеве и Астане имеет решающее значение и должен поддерживаться всеми". Министр выразил уверенность, что такая поддержка необходима для спасения невинных людей в Сирии.

Фото: G-Global.

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