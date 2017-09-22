Кайрат Абдрахманов на Генассамблее ООН: Астанинский процесс дал положительные результаты
22 сентября 2017, 09:33
Казахстан принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.
Астанинский процесс дал положительные результаты. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что республика принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии для того, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.
"Мы считаем, что астанинский процесс, который начался в начале этого года при поддержке и непосредственном участии президента Нурсултана Назарбаева, дал очевидные положительные результаты, направленные на укрепление режима прекращения огня, создание зон деэскалации и развитие механизма мониторинга", — сказал Абдрахманов в ходе своего выступления.
Он подчеркнул, что "успех на платформах в Женеве и Астане имеет решающее значение и должен поддерживаться всеми". Министр выразил уверенность, что такая поддержка необходима для спасения невинных людей в Сирии.
Фото: G-Global.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879327-cf652570967a3c5674955c8f3831cfa4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...